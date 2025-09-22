SV Schmira schießt sich souverän in die 3. Runde

Bereits nach zehn Minuten brachte Steiger die Hausherren auf die Siegerstraße: eine Flanke von Franz segelte punktgenau in den Strafraum, wo Steiger nur noch einköpfen musste. In der 19. Minute erhöhte Scharf mit einem Distanzschuss auf 2:0. Nur sieben Minuten später war es Schlöffel, der den Ball technisch stark mit der Innenseite ins lange Eck zum 3:0 schob. Bis zur Pause blieb es bei einigen Halbchancen, der komfortablen Führung und einem konzentrierten Auftritt des SVS.

Nach Wiederanpfiff setzte Bormann ein Ausrufezeichen: aus rund 25 Metern zog er ab und traf unhaltbar zum 4:0 (50.). Zwölf Minuten später netzte erneut Schlöffel ein (5:0). In der 68. Minute zirkelte Richter eine Flanke mustergültig auf Wiechert, der per Kopf auf 6:0 stellte. In der 75. Minute gab es dann ein kurzes Lebenszeichen der Gäste aus Gangloffsömmern: nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Der Gäste-Keeper übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte zum 6:1 – obwohl SVS-Schlussmann Motter noch die Fingerspitzen am Ball hatte.