SV Schmira macht seine (H)Auswärtsaufgabe klanglos !!! SV Schmira erledigt Auswärtsaufgabe souverän – 0:5 (0:3) in Eckstedt

Der SV Schmira hat seine Pflichtaufgabe souverän erledigt und gewinnt beim Gastgeber in Eckstedt deutlich mit 0:5 (0:3). BERICHT des SV Schmira

Wie erwartet dominierte der SVS die Partie von Beginn an. Die Hausherren stellten sich mit einer extrem defensiven 10-0-0 Formation auf und versuchten ausschließlich, das eigene Tor zu verteidigen. Dennoch erarbeiteten sich die Schmiraer immer wieder gute Chancen. In der Anfangsphase scheiterte man allerdings gleich dreimal am stark reagierenden Tamas Horvath, der Abschlüsse von Bach, Schlöffel und Wiechert sensationell auf der Linie klärte. Bereits nach fünf Minuten hatte Schlöffel nach einem genialen Steckpass von Richter das frühe 0:1 auf dem Fuß, doch der Abschluss landete mit voller Wucht im Schlosspark. Die Gastgeber versuchten mit langen Bällen ins Toraus und viel Zeitspiel den Spielfluss zu brechen.

In der 9. Minute war es dann Bormann, der aus rund 25 Metern mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß zum 0:1 traf. In der 23. Minute sorgten Spieler und Trainerbank der Gastgeber selbst für Unruhe: Nach einem Rückpass nahm der Torwart den Ball mit der Hand auf – indirekter Freistoß im Strafraum. Schlöffel wollte unbedingt seinen Treffer im Rennen um die Torjägerkanone erzielen und setzte nach: Im dritten Versuch zappelte der Ball schließlich zum 0:2 im Netz.