SV Schmira macht seine (H)Auswärtsaufgabe klanglos !!!

Der SV Schmira hat seine Pflichtaufgabe souverän erledigt und gewinnt beim Gastgeber in Eckstedt deutlich mit 0:5 (0:3).
BERICHT des SV Schmira
Bereits nach fünf Minuten hatte Schlöffel nach einem genialen Steckpass von Richter das frühe 0:1 auf dem Fuß, doch der Abschluss landete mit voller Wucht im Schlosspark. Die Gastgeber versuchten mit langen Bällen ins Toraus und viel Zeitspiel den Spielfluss zu brechen.
In der 9. Minute war es dann Bormann, der aus rund 25 Metern mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß zum 0:1 traf.
In der 23. Minute sorgten Spieler und Trainerbank der Gastgeber selbst für Unruhe: Nach einem Rückpass nahm der Torwart den Ball mit der Hand auf – indirekter Freistoß im Strafraum. Schlöffel wollte unbedingt seinen Treffer im Rennen um die Torjägerkanone erzielen und setzte nach: Im dritten Versuch zappelte der Ball schließlich zum 0:2 im Netz.
Der SVS blieb weiter am Drücker und nahm das Eckstedter Tor immer wieder unter Beschuss, doch häufig war noch ein Bein oder eine Fußspitze dazwischen. Kurz vor der Pause war es dann Richter, der in der 40. Minute mit einem Distanzschuss das 0:3 erzielte – gleichzeitig der Halbzeitstand.
Auch nach Wiederanpfiff hatte die Klamert & Hammer-Elf das Spiel fest im Griff und suchte weiter nach Lösungen gegen die „Schlossparkmauer“. In der 57. Minute half dann ein Eckstedter selbst mit: Schönemann setzte den Ball ohne große Bedrängnis wuchtig rechts oben ins eigene Tor – 0:4.
Den Schlusspunkt setzte schließlich Wiechert. Nach einem Angriff über die linke Seite bekam Bach den Ball, spielte clever quer, und Wiechert blieb vor dem Tor eiskalt und schob zum 0:5-Endstand ein.
Ein verdienter Auswärtssieg für den SV Schmira, der damit weiter im Aufstiegsrennen ein gewichtiges Wort mitreden will