SV Schmira erledigt Hausaufgabe im Bergkreisderby wieder mit 5:0

Von Beginn an übernahm der SVS die Kontrolle, tat sich aber zunächst schwer, zwingende Chancen zu verwerten. In der 15. Minute fiel dann der Führungstreffer: Eine präzise getretene Ecke von Richter segelte in den Strafraum, wo ein Töttelstädter unglücklich zum Eigentor klärte – 1:0 für Schmira. Auch danach blieb Schmira am Drücker. In der 30. Minute schlug Richter erneut eine starke Ecke: Nach einem Kopfballversuch von Wiechert reagierte Franz am schnellsten und erhöhte auf 2:0. Kurz vor der Pause folgte die stärkste Phase der Hausherren: Zunächst setzte sich Schlöffel nach feinem Steckpass von M. Kolbe im Solo durch und vollendete sicher zum 3:0 (43.). Nur zwei Minuten später bereitete I. Scharf mustergültig das 4:0 vor.

Nach dem Seitenwechsel stellte sich Töttelstädt noch defensiver auf, blockte mit „Bauch, Beinen und Po“ zahlreiche Versuche der Schmiraer Angreifer. In der 70. Minute war es schließlich I. Scharf selbst, der den Treffer zum 5:0-Endstand erzielte.