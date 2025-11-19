SV Schmallenberg/Fredeburg: Trainer Mersovski macht die elf Jahre voll

Merso Mersovski und der SV Schmalleberg/Fredeburg – das passt einfach zusammen. Der 41-Jährige steht seit 2016 als Cheftrainer der Hochsauerländer an der Seitenlinie und wird das auch in Zukunft tun. Wie kurz vor dem jüngsten 1:0-Heimcoup gegen Herbstmeister Germania Salchendorf bekannt wurde, hat Mersovski den Schmallenbergern auch für die kommende Saison zugesagt und wird damit in seine elfte Saison am Wormbacher Berg gehen.

"Warum sollen wir etwas ändern, wenn es doch gut funktioniert?", so Schmallenbergs Sportlicher Leiter Thorsten Schmidt bei "match-day.de" . "Wir sind immer noch der Meinung, dass Merso Mersovski der richtige Trainer für unsere Mannschaft ist. Er zeigt Jahr für Jahr, welch hohe Qualität er als Trainer hat und dass er sehr gut mit den Jungs arbeiten kann. Daher gab es für uns überhaupt keinen Anlass, an der bestehenden Konstellation am Ende dieser Saison etwas zu verändern." Der Umgang sei "einfach völlig unproblematisch" ergänzt Schmidt in der "Westfalenpost" . "Merso hat vor zehn Jahren schon einmal gezeigt, dass er mit jungen Spielern super umgehen kann. Das funktioniert immer noch, auch bei dem aktuellen Umbruch im Kader. Wir kommunizieren fast jeden Tag miteinander und ich muss sagen: Das Gefühl, dass es passt, ist kein bisschen abgegriffen."

Merso Mersovski kam 2015 als Co-Trainer nach Schmallenberg und übernahm nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ein Jahr darauf als Chef. 2018 kehrten die Strumpfstädter in die "Bundesliga des Sauerlandes" zurück und wurden auf Anhieb Vizemeister, verpasste den Landesliga-Aufstieg allerdings gegen den SCV Neuenbeken (0:3). Den realisierte man schließlich drei weitere Jahre später, als der SV Schmallenberg/Fredeburg 2022 Bezirksliga-Meister wurde. 2017 und 2024 gewann man zudem gemeinsam den HSK-Kreispokal. "Wir hatten wieder einmal sehr gute und ehrliche Gespräche mit dem Verein", erklärt Mersovski. "Ich glaube nach wie vor, dass der SV Schmallenberg/Fredeburg für mich die bestmögliche Adresse ist. Ich habe das Gefühl, dass ich die Mannschaft nach wie vor erreiche, sodass ich hier meine DNA als Trainer ausleben kann. Dazu ist das Vertrauen des Vereins und der Rückhalt in der Familie weiterhin voll da, sodass ich mir keine besseren Rahmenbedingungen für meine sportliche Zukunft vorstellen kann."

Unterstützung erhält der 41-Jährige dabei weiterhin von seinem ein Jahr jüngeren Brüder Emil Mersovski, der den Hochsauerländern als spielender Co-Trainer erhalten bleibt. "„Mir war sehr wichtig, dass mich mein Bruder auch in Zukunft unterstützt. Es harmoniert zwischen uns beiden einfach, sodass es schlichtweg keinen Grund gab, nicht beim SV Schmallenberg/Fredeburg zu bleiben", so Merso Mersovski.