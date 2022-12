SV Schmallenberg/Fredeburg: Merso Mersovski verlängert um ein Jahr Staffel 2-Landesligist SV Schmallenberg/Fredeburg hat als Aufsteiger den Klassenerhalt zur Winterpause fast schon eingetütet.

Die Mannschaft von Chefcoach Merso Mersovski (38) kratzt vor den letzten beiden Partien an der 30-Punkte-Marke und gehört zur Spitzengruppe. Kein Wunder, dass das Trainertrio um Mersovski und den Co-Trainern Emil Mersovski (36) und Ralf Paul (62) ihre Arbeit fortsetzen möchte und auch darf.

„Wir wissen, dass uns noch eine schöne Zeit bevorsteht. Ich weiß, dass sich gewisse Dinge mit der Zeit abnutzen. Aber wir erreichen die Jungs noch und wollen den Weg, den wir vor sieben Jahren hier in Schmallenberg eingeschlagen haben, weitergehen. Er ist noch nicht zu Ende", sagte der 38-jährige Merso Mersovski gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost" und fügt hinzu: "Es gibt nur wenige Vereine im Hochsauerlandkreis, die so tolle Bedingungen haben wie wir hier in Schmallenberg."