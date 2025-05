SV Schmallenberg/Fredeburg holt Oberliga-Sechser in den HSK zurück

Bereits am nächsten Sonntag könnte der SV Schmallenberg/Fredeburg in einer Saison voller Höhen und Tiefen den Klassenerhalt perfekt machen. Die Kaderplanung der Hochsauerländer läuft dabei schon auf Hochtouren: In der vergangenen Woche präsentierte der Landesligist gleich fünf Neuzugänge für die kommende Saison.

Der namhafteste und wohl bekannteste Name des Quintetts hört auf den Namen Nils Marek (28). Der defensive Mittelfeldspieler spielte schon in der Jugend der Schmallenberger, ehe er von 2015 bis 2024 – mit halbjähriger Ausnahme beim TuS Erndtebrück II – für Lokalrivale FC Arpe/Wormbach spielte. Nach 166 Partien für den FCA stiegen Marek und Arpe/Wormbach im Sommer 2024 sportlich in die Bezirksliga ab, der Verein zog sich danach schließlich aus der Überkreislichkeit zurück.

Für Nils Marek ging es dann schließlich nochmal zwei Etagen höher, denn bereits im März 2024 hatte sich Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl die Dienste des Sechsers gesichert. Am Schloss Bamenohl hat er 16 Oberliga-Spiele bestritten, dreimal davon von Beginn an. Ein Jahr nach dem Abenteuer Oberliga kehrt Marek damit zurück ins Schmallenberger Sauerland und in die Landesliga Staffel 2.