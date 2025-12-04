SV Schluchtern verlängert mit Trainerteam

Der SVS freut sich, bekannt geben zu können, dass er auch in der kommenden Saison mit Lorenz Martel als Cheftrainer und mit Corin Bechtel in der Verantwortung an den Start gehen wird.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass uns beide erhalten bleiben“ , so der Abteilungsleiter Fußball Guido Hutt. „Wir gehen unbeirrt unseren eingeschlagenen Weg weiter. Junge Spieler können sich in einem familiären Umfeld weiter entwickeln. Und auch der SVS hat sich für die nächsten Jahre Ziele gesteckt die es zu erreichen gilt“