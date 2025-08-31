SV Schluchtern mit erstem Saisonsieg

Es war die erwartet schwere Partie gegen die offensivstarken Gäste. Zu Beginn war es ein recht zerfahrenes Spiel. Der SVS war optisch überlegen konnte sich aber nicht entscheidend in Szene setzen. Mit der ersten gefährlichen Aktion gelang dem SVS dann doch etwas überraschend die Führung. Das Spiel änderte sich aber nicht. SVS mehr Ballbesitz, Ilsfeld bei Kontern stets gefährlich. Nach einem schönen Spielzug gelang den Gästen dann der Ausgleich. So ging es dann in die Pause. Nach Wiederanpfiff setzte sich Marco Frank auf der rechten Seite gekonnt durch, sein Querpass drückte Luca Janoschka über die Linie. Lange konnte sich der SVS nicht über die erneute Führung freuen. Torben Hierl erzielte nach einer schönen Einzelleistung den erneuten Ausgleich. Nach einem Foul am eingewechselten Nedzad Hasanovic verwandelte Michele Varallo den fälligen Strafstoß souverän letztendlich zum Siegtreffer. Die Gäste warfen in den letzten 10 Minuten alles nach vorne, der SVS musste die eine oder andere brenzlige Situation überstehen. Als die gute leitende Unparteiische das Spiel abpfiff war dies der erste Sieg in der laufenden Runde. Das Spiel war sehr fair, es gab de facto kein überzogenes Foul über die ganzen 90 Minuten.