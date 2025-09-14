SV Schluchtern mit drittem Sieg in Folge

Der SV Schluchtern setzt seine gute Serie mit dem dritten Sieg in Folge fort. Schon früh ging der SVS verdient in Führung. Nach einer Notbremse an Soner Bostan schickte der SR den Torwart der Gäste mit Rot vom Feld. So ging es auch in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff gelang der zweite Treffer. Der SVS spielte eine Stunde einen ordentlichen Fußball. Danach ging es in den Verwaltungsmodus. Die sehr sichere Defensive der Gastgeber sorgte dafür dass der Sieg nicht wirklich ernsthaft in Gefahr geriet. Eventuell hätte man noch ein Tor machen können. Aber die junge Truppe lernt taktisch sehr schnell und kontrollierte das Spiel bis in die Schlussminute. Weiter so, ein großes Lob an die Truppe inklusive dem Trainerteam.