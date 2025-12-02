SV Schluchtern gewinnt letztes Heimspiel in 2025

Der SV Schluchtern tat sich lange Zeit relativ schwer die Gäste in die Knie zu zwingen. Lange Freude hatte der SVS am frühen Führungstreffer nicht, kamen doch die Gäste fast postwendend zum Ausgleich. Das Spiel wurde letztendlich durch ein Eigentor der Abstatter entschieden. Spielerisch überzeugend war der Sieg sicherlich nicht, aber das war an diesem Sonntag bei dem Mistwetter nur zweitrangig. Mit diesem Sieg konnte der SVS die Herbstmeisterschaft fix machen. Wer hatte das vor Rundenbeginn gedacht, dass der SV Schluchtern kurz vor Ende der Vorrunde noch ungeschlagen ist. Ein großes Lob an die Truppe mit dem Trainerteam um Spieltrainer Loren Martel und Co-Trainer Corin Bechtel.

Nun gilt es diese Serie in die Winterpause zu retten. Am Samstag wartet im Stadtduell mit dem SV Leingarten noch ein richtiges Brett auf den SVS. Tabellenstand hin oder her. Wir hoffen auf ein gutes und faires Derby und auf mindestens einen Punkt im Heuchelbergstadion. Unterstützt die Truppe beim letzten Spiel in 2025.