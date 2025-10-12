SV Schluchtern festigt Spitzenposition

Die Zweitvertretung des FSV war der erwartet unbequeme Gegner für den SVS. Spielerisch blieben an diesem Sonntag viele Wünsche offen, letztendlich gibt es aber auch für einen sogenannten „dreckigen“ Sieg 3 Punkte. Die Gastgeber hatten in den Schlussminuten eine 100% Möglichkeit für den Ausgleich. Mit einem Konter in der Nachspielzeit war dann das Spiel gelaufen. Für den einen oder anderen Protagonisten wäre es grundsätzlich besser sich auf das Spiel zu konzentrieren. Einfach mal die Klappe halten ist das Gebot der Stunde. Der Kader ist knapp bemessen, Sperren wegen Undiszipliniertheiten können und wollen wir uns nicht leisten wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Das ist aber insgesamt das einzige Haar in der Suppe nach dem bisherigen Verlauf der Saison. Mit dem 8ten Sieg in Folge konnte der SV Schluchtern seine Spitzenposition festigen.