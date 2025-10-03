SV Schluchtern erobert Tabellenführung

Das Spiel begann mit einer Gedenkminute für den viel zu früh von uns gegangenen Funktionär des SVS, Bernd Roth.
Die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste aus Eibensbach wurden vom SV Schluchtern über die gesamten 90 Minuten in die Defensive gedrängt.
Der Torhüter der Eibensbacher avancierte zum besten Mann, ansonsten wäre der Sieg noch deutlicher ausgefallen.
Der gut leitende Schiri musste bei diesem fairen Spiel keine Karten verteilen.
Wir wünschem dem verletzten Spieler der Gäste schnellst mögliche Besserung und gute Genesung.
Nach diesem Sieg und der Niederlage des bisherigen Tabellenführers grüsst der SVS jetzt von Platz 1 der Tabelle.
Weiter geht es am Sonntag in Frankenbach gegen den SV Heilbronn a.L.