SV Schluchtern bejubelt 7:2, SGM MassenbachHausen in Torlaune

SGM MassenbachHausen – Spvgg Heinriet 6:1

Ein beeindruckender Offensivauftritt der SGM MassenbachHausen, die von Beginn an keinerlei Zweifel am Ausgang der Partie ließ. Bereits in der 4. Minute eröffnete Kimi Eberling den Torreigen. Kurz vor der Pause erhöhte Michael Reichert auf 2:0 – eine Führung, die den Spielverlauf exakt widerspiegelte. Nach dem Seitenwechsel kam Heinriet durch Selim Sen (62.) zwar kurzzeitig heran, doch die Gastgeber antworteten mit gnadenloser Effizienz: Alexander Neutz traf erst in der 72. Minute und später erneut in der 79. Minute, Paul Rücker legte in der 74. Minute nach und setzte mit seinem Treffer in der 89. Minute den Schlussstrich unter einen deutlichen 6:1-Erfolg. Eine dominante Leistung, die nie wirklich wankte.

Sportfreunde Lauffen II – TGV Dürrenzimmern 3:0

Lauffen erwischte einen Traumstart: Daniel Leimböck traf bereits nach drei Minuten und stellte früh die Weichen. Die Sportfreunde kontrollierten das Geschehen, und Rico Bezold baute den Vorsprung in der 22. Minute weiter aus. Dürrenzimmern fand kaum Mittel gegen die kompakte und zielstrebige Heimelf. Nach dem Seitenwechsel blieb Lauffen tonangebend und Bezold schnürte in der 57. Minute seinen Doppelpack. Ein 3:0-Sieg, der dank Effektivität und klarer Struktur nie in Gefahr geriet.

SC Abstatt – FSV Schwaigern II 4:3

Ein spektakuläres, wildes Spiel, das bis in die Nachspielzeit hinein offen blieb. Abstatt startete stark: Konstantinos Kalafatidis (16.) und Emin Karaman (38.) trafen zur 2:0-Pausenführung. Doch nach dem Wechsel kippte die Dynamik, Schwaigern kam durch Maximilian Alban (58.) zurück. Abstatt schien mit Bayraks Treffer zum 3:1 (61.) wieder alles im Griff zu haben, doch Alban meldete sich mit seinem zweiten Tor (82.) zurück. In einer dramatischen Schlussphase traf Leon Beckert in der 90.+3 Minute zum vermeintlich befreienden 4:2, bevor Jan Pommersheim nur drei Minuten später (90.+6) noch einmal Spannung aufkommen ließ. Am Ende rettete Abstatt die Führung über die Zeit – trotz Gelb-Rot für Karaman (85.) eine leidenschaftliche Vorstellung der Gastgeber.

SV Leingarten – SV Schluchtern 2:7

Schluchtern fegte wie ein Sturm über Leingarten hinweg. Moritz Rokitte legte fulminant vor und traf in der 16. und 24. Minute zur frühen 2:0-Führung. Danach übernahm Michele Varallo die Bühne: Mit einem Dreierpack (40., 58. per Foulelfmeter, 70.) dominierte er die Partie nahezu im Alleingang. Luca Janoschka erhöhte in der 71. Minute auf 6:0, bevor Leingarten durch Luis Benito Gomez Carballal (78.) zumindest auf die Anzeigetafel kam. Doch Schluchtern antwortete prompt: Aldin Selmanovic traf zum 7:1 (80.). Erst ganz spät gelang Robin Guldi (90.) ein zweiter Treffer für Leingarten. Trotz dieses kleinen kosmetischen Effekts war es ein vollkommen überzeugender Sieg der Gäste.

GSV Eibensbach – SGM NordHeimHausen 1:2

Ein umkämpftes Spiel, in dem Eibensbach schon früh die große Chance zur Führung vergab: Antonio Bauerfeld scheiterte in der 10. Minute per Foulelfmeter. Nach der Pause nutzte NordHeimHausen seine Gelegenheiten eiskalt. Liam Croneiss traf in der 48. Minute zum 0:1, Louis Conte legte in der 75. Minute nach. Erst in der Schlussminute verkürzte ein unglückliches Eigentor von Robin Klier auf 1:2 – zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Eine bittere Niederlage für den GSV, der vor allem an der eigenen Chancenverwertung scheiterte.

SC Ilsfeld – VfL Brackenheim 1:1

Eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Teams ihre starken Phasen hatten, schließlich aber mit einem 1:1 auseinander gingen. Ilsfeld überzeugte durch Einsatz, Brackenheim durch Struktur – ein klassisches Unentschieden ohne großen Ausschlag in die eine oder andere Richtung.

TSV Cleebronn – SV Heilbronn am Leinbach

Das Spiel wurde abgesagt.