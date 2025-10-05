SV Schluchtern baut Tabellenführung aus

Der siebte Sieg in Folge für den SVS und die Tabellenführung ausgebaut. Es war über die ganze Spielzeit ein ungefährdeter Sieg mit einer guten Leistung des SV Schluchtern. Nach zähem beginn auf dem rutschigen Geläuf nahm der SVS das Spiel in die Hand und erzielte in regelmäßigen Abständen die Treffer zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Nach den Ergebnissen der Konkurrenz hat der SVS jetzt 6 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Weiter so und nicht nachlassen ist das Gebot der Stunde. Nächsten Sonntag geht es nach Schwaigern zur Zweitvertretung des FSV. Eine weitere Herausforderung die es zu meistern gilt.