SV Schlebusch zieht zweite Mannschaft zurück – die Hintergründe

„Wir haben einfach nicht genug Spieler gefunden“, erklärt Dreher. Die Verantwortlichen hatten in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, die Mannschaft zu stabilisieren und neue Strukturen aufzubauen. Dauerhaft gelang dies jedoch nicht. „Wir müssen das gut aufarbeiten und hoffen, es bald besser machen zu können“, sagt er. Die Folgen des Wegfalls reichen dabei weit über die Tabellen und Spielpläne hinaus. Besonders betroffen ist die vereinsinterne Entwicklung von Nachwuchsspielern. Die A-Jugend des SV Schlebusch gehört seit Jahren zu den Aushängeschildern des Vereins und spielt regelmäßig auf einem hohen Niveau. Doch nicht jeder talentierte Jugendspieler schafft direkt den Sprung in die Landesliga. Bislang bot die zweite Mannschaft genau für diese Spieler eine wichtige Perspektive. Künftig fehlt dieser Zwischenschritt. Damit verliert der Verein eine wichtige Möglichkeit, junge Talente behutsam an den Seniorenbereich heranzuführen.

Zweite Mannschaft soll langfristig wieder etabliert werden

Auch für die erste Mannschaft ergeben sich neue Herausforderungen. Spieler, die nach Verletzungen Spielpraxis sammeln sollen oder aktuell nur wenig Einsatzzeit in der Landesliga erhalten, konnten bislang in der Reserve wertvolle Minuten sammeln. Trainer Dietz sieht darin einen erheblichen Nachteil. „Sowohl für den Verein als auch für uns als erste Mannschaft ist das sehr bitter, aus sportlicher und auch aus der Perspektive des Vereinssports“, sagt der Landesliga-Coach. Künftig wird der SVS verstärkt auf interne Testspiele und zusätzliche Freundschaftsspiele setzen müssen, um Spielern außerhalb der Stammformation Wettkampfpraxis zu ermöglichen. Doch genau darin liegt das nächste Problem. Geeignete Gegner für Spiele unter der Woche zu finden, ist im Amateurfußball oftmals schwierig.