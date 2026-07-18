SV Schlebusch zieht zweite Mannschaft zurück – die Hintergründe

Der sportliche Neustart der ersten Mannschaft des SV Schlebusch unter Trainer Heiko Dietz sorgt aktuell für Aufbruchstimmung im Bühl. Nach dem Klassenerhalt in der Landesliga blickt der Verein optimistisch auf die kommende Saison. Gleichzeitig musste der SVS eine bittere Entscheidung treffen: Die zweite Mannschaft wurde vom Spielbetrieb abgemeldet.
Für den traditionsreichen Verein ist das weit mehr als nur eine organisatorische Veränderung. Es ist ein Einschnitt, der zahlreiche Bereiche des Vereinslebens betrifft und die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen stellt. „Keine zweite Mannschaft zu haben, tut dem ganzen Verein wirklich unglaublich weh. Das wollten wir immer vermeiden“, sagt Vorsitzender Dirk Dreher.
Die Entscheidung kommt allerdings nicht überraschend. Bereits seit mehreren Jahren kämpfte die Reserve mit erheblichen Problemen. Sportlich ging die Entwicklung kontinuierlich nach unten. Durch Abstiege, personelle Engpässe und eine stagnierende Entwicklung spitzte sich die Situation zunehmend zu. Ihren traurigen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung in der vergangenen Saison. Nach einer schwachen Hinrunde in der Kreisliga B und einem verheerenden Start in die Rückrunde verschlechterte sich die Lage immer weiter. Im April musste die Mannschaft schließlich sogar während der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen werden, weil keine spielfähige Mannschaft mehr zur Verfügung stand. Der Abstieg in die Kreisliga C wäre zu diesem Zeitpunkt ohnehin kaum noch zu verhindern gewesen.
„Wir haben einfach nicht genug Spieler gefunden“, erklärt Dreher. Die Verantwortlichen hatten in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, die Mannschaft zu stabilisieren und neue Strukturen aufzubauen. Dauerhaft gelang dies jedoch nicht. „Wir müssen das gut aufarbeiten und hoffen, es bald besser machen zu können“, sagt er. Die Folgen des Wegfalls reichen dabei weit über die Tabellen und Spielpläne hinaus. Besonders betroffen ist die vereinsinterne Entwicklung von Nachwuchsspielern. Die A-Jugend des SV Schlebusch gehört seit Jahren zu den Aushängeschildern des Vereins und spielt regelmäßig auf einem hohen Niveau. Doch nicht jeder talentierte Jugendspieler schafft direkt den Sprung in die Landesliga. Bislang bot die zweite Mannschaft genau für diese Spieler eine wichtige Perspektive. Künftig fehlt dieser Zwischenschritt. Damit verliert der Verein eine wichtige Möglichkeit, junge Talente behutsam an den Seniorenbereich heranzuführen.
Auch für die erste Mannschaft ergeben sich neue Herausforderungen. Spieler, die nach Verletzungen Spielpraxis sammeln sollen oder aktuell nur wenig Einsatzzeit in der Landesliga erhalten, konnten bislang in der Reserve wertvolle Minuten sammeln. Trainer Dietz sieht darin einen erheblichen Nachteil. „Sowohl für den Verein als auch für uns als erste Mannschaft ist das sehr bitter, aus sportlicher und auch aus der Perspektive des Vereinssports“, sagt der Landesliga-Coach. Künftig wird der SVS verstärkt auf interne Testspiele und zusätzliche Freundschaftsspiele setzen müssen, um Spielern außerhalb der Stammformation Wettkampfpraxis zu ermöglichen. Doch genau darin liegt das nächste Problem. Geeignete Gegner für Spiele unter der Woche zu finden, ist im Amateurfußball oftmals schwierig.
Gleichzeitig leidet auch das Vereinsleben unter der Entwicklung. Eine zweite Seniorenmannschaft bedeutet zusätzliche Mitglieder, mehr Zuschauer, mehr Ehrenamtliche und insgesamt mehr Leben auf der Anlage. Dieser Baustein fällt nun zunächst weg. Umso größer ist die Hoffnung, dass die aktuelle Situation nur vorübergehend bleibt. Im Verein besteht Einigkeit darüber, dass eine zweite Mannschaft langfristig wieder Teil der Schlebuscher Vereinsstruktur sein soll. Wann ein Neustart möglich sein wird, ist aktuell allerdings noch offen. Für den SV Schlebusch beginnt damit eine Saison mit nur noch einer Seniorenmannschaft – eine Situation, die im Bühl niemand als Dauerlösung betrachtet.