SV Schlebusch will Klassenerhalt in Spich endgültig sichern

Schlebusch will den Klassenerhalt perfekt machen – Foto: Christoph Tiroux

Für den SV Schlebusch steht am Sonntag (15 Uhr) eines der wichtigsten Spiele der gesamten Saison an. Wenn die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz beim direkten Konkurrenten 1. FC Spich antritt, geht es um nichts Geringeres als den Klassenerhalt in der Landesliga. Rein rechnerisch könnte beiden Mannschaften bereits ein Unentschieden reichen.

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Schlebusch mit 27 Punkten auf Rang zwölf, direkt dahinter folgt punktgleich Spich. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt für beide Teams fünf Punkte, Konkurrent SpVg Köln-Flittard muss parallel gegen Bonn-Endenich antreten. Sollte Flittard nicht gewinnen, wären beide Kontrahenten gerettet. Da sowohl Schlebusch als auch Spich ein deutlich besseres Torverhältnis als Flittard aufweisen, würde ein Remis die Tür zum Ligaverbleib für beide Klubs weit öffnen. Die große Frage lautet: Gehen beide Mannschaften voll ins Risiko – oder entwickelt sich ein taktisch geprägtes Spiel, in dem keiner den entscheidenden Fehler machen will? „Wir wissen natürlich, wie die Situation aussieht und was wir brauchen“, sagt Schlebusch-Trainer Heiko Dietz. „Unser Ziel ist trotzdem klar: Wir wollen in Spich punkten und den Klassenerhalt aus eigener Kraft endgültig sichern.“

Schlebusch gab zuletzt zwei Siege aus der Hand

Für den SVS wäre das der verdiente Lohn einer insgesamt starken Rückrunde. Gerade in den vergangenen Monaten stabilisierten sich die Leverkusener unter Heiko Dietz deutlich und arbeiteten sich aus einer schwierigen Ausgangslage nach der desaströsen Hinrunde inklusive zwei Trainerwechseln heraus. Dennoch ist zuletzt etwas Sand ins Getriebe geraten. Seit vier Spielen wartet Schlebusch auf einen Sieg, auch wenn in diesem Zeitraum nur eine Partie verloren ging. Besonders bitter: Sowohl beim 1:1 in Brauweiler als auch zuletzt beim 1:1 gegen Schlusslicht Fortuna Bonn gab die Dietz-Elf Führungen jeweils kurz vor Schluss noch aus der Hand.