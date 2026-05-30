SV Schlebusch will Klassenerhalt in Spich endgültig sichern

Für den SV Schlebusch steht am Sonntag (15 Uhr) eines der wichtigsten Spiele der gesamten Saison an. Wenn die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz beim direkten Konkurrenten 1. FC Spich antritt, geht es um nichts Geringeres als den Klassenerhalt in der Landesliga. Rein rechnerisch könnte beiden Mannschaften bereits ein Unentschieden reichen.
Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Schlebusch mit 27 Punkten auf Rang zwölf, direkt dahinter folgt punktgleich Spich. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt für beide Teams fünf Punkte, Konkurrent SpVg Köln-Flittard muss parallel gegen Bonn-Endenich antreten. Sollte Flittard nicht gewinnen, wären beide Kontrahenten gerettet. Da sowohl Schlebusch als auch Spich ein deutlich besseres Torverhältnis als Flittard aufweisen, würde ein Remis die Tür zum Ligaverbleib für beide Klubs weit öffnen. Die große Frage lautet: Gehen beide Mannschaften voll ins Risiko – oder entwickelt sich ein taktisch geprägtes Spiel, in dem keiner den entscheidenden Fehler machen will? „Wir wissen natürlich, wie die Situation aussieht und was wir brauchen“, sagt Schlebusch-Trainer Heiko Dietz. „Unser Ziel ist trotzdem klar: Wir wollen in Spich punkten und den Klassenerhalt aus eigener Kraft endgültig sichern.“
Für den SVS wäre das der verdiente Lohn einer insgesamt starken Rückrunde. Gerade in den vergangenen Monaten stabilisierten sich die Leverkusener unter Heiko Dietz deutlich und arbeiteten sich aus einer schwierigen Ausgangslage nach der desaströsen Hinrunde inklusive zwei Trainerwechseln heraus. Dennoch ist zuletzt etwas Sand ins Getriebe geraten. Seit vier Spielen wartet Schlebusch auf einen Sieg, auch wenn in diesem Zeitraum nur eine Partie verloren ging. Besonders bitter: Sowohl beim 1:1 in Brauweiler als auch zuletzt beim 1:1 gegen Schlusslicht Fortuna Bonn gab die Dietz-Elf Führungen jeweils kurz vor Schluss noch aus der Hand.
Vor allem das späte Gegentor gegen Bonn wirkte nach. Statt des sicheren Klassenerhalts gab es Ernüchterung und Frust. „Das Gegentor gegen Bonn war für die Jungs natürlich ein echter Rückschlag“, sagt der Trainer. „Da ging es diese Woche nicht nur um Training und Taktik, sondern auch viel um Gespräche, Motivation und mentale Unterstützung.“ Der Fokus liegt nun darauf, die Enttäuschung schnell abzuschütteln. Schließlich hat Schlebusch weiterhin alle Trümpfe selbst in der Hand. „Wir dürfen auf keinen Fall anfangen, zu rechnen oder uns auf irgendetwas zu verlassen“, betont der Coach. „Wir müssen mit voller Konzentration auftreten und unseren Fußball spielen.“
Dabei dürfte auch die personelle Situation wieder eine Rolle spielen. In den vergangenen Wochen musste Dietz aufgrund zahlreicher Ausfälle mehrfach improvisieren. Immerhin stabilisierte sich die personelle Lage zuletzt etwas, auch wenn weiterhin nicht alle Spieler komplett fit sind. Für den SVS bietet sich nun die Chance, eine insgesamt starke Rückrunde mit dem entscheidenden Schritt zu krönen. Nach schwierigen Monaten im Herbst wäre der sichere Klassenerhalt ein großer Erfolg – noch allerdings fehlen die letzten Punkte.