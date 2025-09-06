SV Schlebusch will in Hohenlind nachlegen

Das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ist für Sven Bellinghausen eine Premiere. Zum ersten Mal wird der neue Trainer des SV Schlebusch die Fußballer aus dem Bühl bei einem Ligaspiel coachen. Beim 2:0-Sieg zum Start gegen die Reserve des SV Eintracht Hohkeppel durfte er aufgrund einer Sperre aus seiner Zeit in Flittard nicht mitwirken, Co-Trainer Nedim Basic hatte übernommen. „Der Auftaktsieg war gut für die Stimmung und auch die der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war gut“, sagt Bellinghausen, der zugleich weiß: „Es wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel in Hohenlind – wie immer.“
Wie beim SVS stand auch beim Gegner im Sommer ein mittelgroßer Umbruch an. „Sie haben viel Qualität verloren, aber auch einige interessante Jungs dazu geholt“, sagt der SVS-Coach. Unter anderem tritt der letztjährige Tabellendritte mit einem neuen Trainer an: Anstelle von David Gsella wird die Mannschaft nun von Sascha Zinken betreut. Ein Testspiel der Hohenlinder hat sich Bellinghausen zwar nicht vor Ort anschauen können, doch für die Analyse und Vorbereitung steht ihm Videomaterial zur Verfügung.
Obwohl die Schwarz-Gelben zuletzt gegen starke Hohkeppeler eine gute Leistung gezeigt haben, wird Bellinghausen seine Startelf auf mindestens drei Positionen umbauen: Mathias Janeczko und Marco Bramer haben sich in den Urlaub verabschiedet, Luke Lachenicht ist aus privaten Gründen verhindert. Hinter dem unter der Woche krank fehlenden Torwart Christoph Geschonneck steht zudem ein Fragezeichen. Der Langzeitverletzte Murat Aydin wird weitere drei bis vier Wochen fehlen. Immerhin: Noah Gonschior und Jakob Steinebach sind aus dem Urlaub zurück und wieder einsatzbereit.
In den notwendigen Umstellungen – allen voran Bramer war in Top-Form – sieht Bellinghausen derweil auch eine Chance für andere Spieler. „Jetzt können sie sich zeigen“, betont der Hauptübungsleiter. Er wünscht sich, dass seine Mannschaft „mit derselben Energie und Leidenschaft wie in der Vorwoche“ in die Partie gegen Hohenlind geht. „Wir haben das gegen den Ball schon sehr gut gemacht. Mit Ball am Fuß können wir noch mutiger werden und noch mehr Fußball spielen wollen.“