SV Schlebusch will in Hohenlind nachlegen

Das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ist für Sven Bellinghausen eine Premiere. Zum ersten Mal wird der neue Trainer des SV Schlebusch die Fußballer aus dem Bühl bei einem Ligaspiel coachen. Beim 2:0-Sieg zum Start gegen die Reserve des SV Eintracht Hohkeppel durfte er aufgrund einer Sperre aus seiner Zeit in Flittard nicht mitwirken, Co-Trainer Nedim Basic hatte übernommen. „Der Auftaktsieg war gut für die Stimmung und auch die der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war gut“, sagt Bellinghausen, der zugleich weiß: „Es wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel in Hohenlind – wie immer.“