SV Schlebusch verpflichtet Dietz – Rückkehrer übernimmt Schlusslicht

Heiko Dietz hat einen neuen Verein für eine Stelle als Cheftrainer gefunden. Er bleibt nach seiner Zeit beim FV Bonn-Endenich in der Landesliga, Staffel 1 des Mittelrheins und übernimmt den Tabellenletzten SV Schlebusch. Den Verein soll der erfahrene Übungsleiter wieder in die Erfolgsspur führen und somit raus aus dem Tabellenkeller.
Mit sieben Zählern aus zwölf Liga-Partien steht der SV Schlebusch auf dem letzten Tabellenplatz. Seit sieben Spielen wartet das Schlusslicht der Landesliga, Staffel 1 schon auf einen Punktgewinn. Hinzu kommt das Aus im Pokal gegen einen C-Ligisten. Auch nach dem Rücktritt vom ehemaligen Übungsleiter Sven Bellinghausen lief es nicht beim SV. Die Verantwortlichen reagierten nun auf die vergangenen Wochen und sicherten sich die Dienste von einem neuen Cheftrainer: Heiko Dietz wird die Mannschaft ab sofort übernehmen.
Der Chefcoach kennt die Liga schon, denn er agierte in der aktuellen Saison bereits an der Seitenlinie für den FV Bonn-Endenich, bis es zur Trennung zwischen Dietz und dem Verein kam. Nun wird er sein Glück in Schlebusch versuchen. Beim SV ist der Übungsleiter kein Unbekannter, denn er agierte in der Spielzeit 2012/13 als Defensiv-Spieler beim Landesligisten. Am Ende der Saison stieg der Mannschaftsleiter allerdings ab mit seinem Team. Dies soll er nun als Mann an der Seitenlinie verhindern. Unterstützt dabei wird er von Nils Bormacher, dem stellvertretenden Jugendleiter in Schlebusch.
"Wir heißen ihn herzlich willkommen zurück beim SVS und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit, klare Entwicklungsschritte und gemeinsame Momente auf und neben dem Platz", hieß es in einem offiziellen Vereinsstatement zur Verpflichtung.
Schlebusch ist die siebte Trainerstation von Dietz. Der Chefcoach sprach über die Aspekte, die ihn zum SV brachten: "Erstmal waren die Gespräche, die mit dem Verein und den Verantwortlichen liefen, sehr positiv. Dann habe ich mir die Mannschaft zwei Mal im Vorfeld anschauen können, beziehungsweise hab ich mir ein Bild machen können von der Truppe. Das waren die Beweggründe dafür, dass ich die Anfrage angenommen habe." Er selbst feierte in der aktuellen Saison mit Bonn-Endenich einen knappen 2:1-Erfolg gegen Schlebusch.
Der SV steht auf dem letzten Platz, flog aus dem Pokal und ist das formschwächste Team der Liga. Doch trotz der schlechten Aussichten ist Dietz selbstbewusst im Hinblick auf die neue Aufgabe. "Ich habe in den Spielen gesehen, dass eine gewisse Qualität vorhanden ist und dass die Mannschaft sehr in Takt ist. Es ist eine Mannschaft, die im Innenleben sehr gut als Team fungiert. Es herrscht ein Zusammenhalt und aufgrund dessen bin ich auch davon überzeugt, dass wir die Wende als Verein zusammen schaffen werden", betonte Dietz.
Durch das kommende spielfreie Wochenende hat der neue Cheftrainer Schlebuschs eine Woche länger Zeit seine Mannschaft auf das kommende Liga-Spiel vorzubereiten. Es wartet ein wichtiges Kellerduell gegen den SC Fortuna Bonn auf den SV. Ob Dietz mit seiner neuen Truppe gleich ein Zeichen setzen kann, bleibt abzuwarten.