Dietz wird ab sofort für Schlebusch an der Seitenlinie agieren – Foto: LaBima

SV Schlebusch verpflichtet Dietz – Rückkehrer übernimmt Schlusslicht Nur wenige Wochen nach der Trennung vom FV Bonn-Endenich hat Heiko Dietz eine neue Stelle als Cheftrainer gefunden: Der Übungsleiter übernimmt das Tabellenschlusslicht der Landesliga Staffel 1, nämlich den SV Schlebusch. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 1 Schlebusch Heiko Dietz Sven Bellinghausen

Heiko Dietz hat einen neuen Verein für eine Stelle als Cheftrainer gefunden. Er bleibt nach seiner Zeit beim FV Bonn-Endenich in der Landesliga, Staffel 1 des Mittelrheins und übernimmt den Tabellenletzten SV Schlebusch. Den Verein soll der erfahrene Übungsleiter wieder in die Erfolgsspur führen und somit raus aus dem Tabellenkeller.

Dietz ist kein Unbekannter Mit sieben Zählern aus zwölf Liga-Partien steht der SV Schlebusch auf dem letzten Tabellenplatz. Seit sieben Spielen wartet das Schlusslicht der Landesliga, Staffel 1 schon auf einen Punktgewinn. Hinzu kommt das Aus im Pokal gegen einen C-Ligisten. Auch nach dem Rücktritt vom ehemaligen Übungsleiter Sven Bellinghausen lief es nicht beim SV. Die Verantwortlichen reagierten nun auf die vergangenen Wochen und sicherten sich die Dienste von einem neuen Cheftrainer: Heiko Dietz wird die Mannschaft ab sofort übernehmen.

Der Chefcoach kennt die Liga schon, denn er agierte in der aktuellen Saison bereits an der Seitenlinie für den FV Bonn-Endenich, bis es zur Trennung zwischen Dietz und dem Verein kam. Nun wird er sein Glück in Schlebusch versuchen. Beim SV ist der Übungsleiter kein Unbekannter, denn er agierte in der Spielzeit 2012/13 als Defensiv-Spieler beim Landesligisten. Am Ende der Saison stieg der Mannschaftsleiter allerdings ab mit seinem Team. Dies soll er nun als Mann an der Seitenlinie verhindern. Unterstützt dabei wird er von Nils Bormacher, dem stellvertretenden Jugendleiter in Schlebusch. "Wir heißen ihn herzlich willkommen zurück beim SVS und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit, klare Entwicklungsschritte und gemeinsame Momente auf und neben dem Platz", hieß es in einem offiziellen Vereinsstatement zur Verpflichtung.