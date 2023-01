SV Schlebusch verpflichtet Abwehr-Talent aus Bergisch Gladbach Niklas Engelke schließt sich dem SVS an.

In dieser Woche sind die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch in die Vorbereitung auf die Anfang März beginnende Rückrunde gestartet. Trainer Markus Hilmer, der erst im Dezember seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat, bittet seine Spieler ab sofort zu vier Trainingseinheiten pro Woche. Ab Ende Januar stehen zudem mehrere Testspiele auf dem Plan. Dabei wollen sich die Schlebuscher den nötigen Feinschliff für die zweite Saisonhälfte holen.

„Wir wissen, was uns erwarten wird“, sagt Coach Hilmer. „Der Kampf um den Klassenerhalt ist noch nicht entschieden. Wir wollen wie zu Saisonbeginn in körperlicher Hinsicht mehr investieren können als die Konkurrenten.“ Der Trainer sieht daher viel Arbeit auf sein Team zukommen. Aktuell hat sein Team fünf Punkte Vorsprung auf den SV Wachtberg, der den ersten Abstiegsrang belegt. Für die Wintervorbereitung hat Hilmer viele Übungseinheiten und Spielformen mit Ball geplant. Zudem will er am Umschaltverhalten arbeiten.

Am 27. Januar geht es für den SVS zum benachbarten Kreisligisten SSV Lützenkirchen, am 2. Februar steht das Duell mit dem Mittelrheinligisten SV 09 Bergisch Gladbach an, bei dem Schlebuschs langjähriger Coach Stefan Müller inzwischen tätig ist. Weitere Partien folgen in den Wochen darauf.