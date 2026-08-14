SV Schlebusch verpasst Turniersieg im Elfmeterschießen

Für den SVS steht ein Trainingslager in Brühl an. – Foto: KimosVision

Die Vorbereitung des SV Schlebusch nimmt Fahrt auf. Auch wenn die Ergebnisse für Trainer Heiko Dietz weiterhin nicht im Vordergrund stehen, dürften die vergangenen Tage beim Landesligisten für zusätzliche Zuversicht gesorgt haben. Nach dem 2:1 beim Verbandsligisten SSV Bornheim setzte die neu formierte Mannschaft beim Blitzturnier des SSV Merten weitere Ausrufezeichen – erneut gegen höherklassige Konkurrenz.

Dabei verlief die Woche zunächst anders als geplant. Das Testspiel beim SC Weiler-Volkhoven wurde kurzfristig abgesagt, Schlebusch sprang beim Turnier in Merten ein. Zum Auftakt bezwang der SVS den Bezirksligisten MSV Bonn mit 3:0. Melfraxave Chuisse eröffnete den Torreigen, Nachwuchsstürmer Hassan Abdullah und Zugang Eray Yapar erzielten die weiteren Treffer.

Noch bemerkenswerter war der anschließende 1:0-Sieg des SVS gegen den klassenhöheren Verbandsligisten SpVg Porz. Den entscheidenden Treffer erzielte Sebastian Bamberg. Im Finale wartete schließlich Gastgeber SSV Merten - ebenfalls Verbandsligist. Nach einem 1:1 in der auf 30 Minuten verkürzten regulären Spielzeit hatte Schlebusch im Elfmeterschießen das Nachsehen. Die Niederlage änderte jedoch wenig am insgesamt positiven Eindruck. „Ich möchte die Ergebnisse weiterhin nicht überbewerten“, betont Dietz. „Es sind Testspiele, und wir befinden uns noch mitten in der Vorbereitung. Viele Mannschaften probieren Dinge aus, wechseln viel durch und arbeiten an ihren Abläufen.“

Dennoch erkennt der Trainer eine Entwicklung, die ihm gefällt. „Die Jungs arbeiten richtig gut mit. Man merkt, dass sie bereit sind, viel zu investieren. Dass sich das auch in den Ergebnissen widerspiegelt, freut uns natürlich.“ Gegen Bonn und Porz schickte Dietz komplett unterschiedliche Startformationen aufs Feld. „Wir haben in beiden Spielen viele Veränderungen vorgenommen und trotzdem sehr ordentliche Leistungen gesehen. Das spricht für die Qualität und den Charakter der Mannschaft“, sagt der Trainer.

Trainingslager steht an

Besonders bemerkenswert ist die Bilanz gegen höherklassige Gegner: Nach dem Sieg in Bornheim zeigte Schlebusch auch gegen Porz und Merten starke Auftritte. Ein Fingerzeig, auch wenn Dietz bewusst auf die Euphoriebremse tritt. „Gegen Bornheim, Porz und Merten haben wir gezeigt, dass wir auf Augenhöhe sein können. Das macht uns natürlich Mut. Gleichzeitig wissen wir, dass die eigentlichen Aufgaben erst noch kommen.“

Die nächste Etappe der Vorbereitung steht bereits bevor. Von Freitag bis Sonntag absolviert der SVS sein Trainingslager im Bühl. Nach einer ersten Einheit am Freitagabend folgen am Samstag drei Trainingseinheiten, kognitive Übungen, physiotherapeutische Betreuung und mehrere Teambuilding-Maßnahmen. Bis in die Abendstunden bleibt die Mannschaft auf der Anlage. Gerade dieser Aspekt ist Dietz besonders wichtig.

„Wir haben viele neue Spieler. Deshalb wollen wir die Zeit nutzen. Zwischen den Einheiten wird es viele Gespräche geben. Es geht um Werte, Ziele und darum, als Mannschaft noch näher zusammenzurücken.“ Am Sonntag (15 Uhr) folgt nach einer weiteren Einheit am Morgen der sportliche Abschluss des Wochenendes. Dann empfängt der SV Schlebusch den Lokalrivalen SV Bergfried Leverkusen zu einem Testspiel im Schlebuscher Bühl. Für Dietz steht bereits fest, wie sich seine Spieler danach fühlen werden. Mit einem Lachen sagt der Trainer: „Nach diesem Wochenende werden meine Jungs sicherlich ziemlich müde ins Bett fallen.“