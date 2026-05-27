SV Schlebusch verpasst den vorzeitigen Klassenerhalt in letzter Sekunde

Der SV Schlebusch ist noch nicht gerettet. – Foto: Christoph Tiroux

Der SV Schlebusch hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga verpasst. Gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn kam die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz im heimischen Bühl trotz eines über weite Strecken dominanten Auftritts nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Besonders bitter aus Sicht der Leverkusener: Der Ausgleich für die Gäste fiel erst in der 90. Minute.

Dabei hatte der Nachmittag zunächst genau den Verlauf genommen, den sich die Schlebuscher vorgestellt hatten. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel früh, waren feldüberlegen und ließen den bereits abgestiegenen Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Fortuna Bonn, das vor der Partie die vergangenen 15 Ligaspiele allesamt verloren hatte, zog sich häufig zurück und konzentrierte sich eher auf die Defensive. Schlebusch fehlte zunächst zwar etwas Tempo und Präzision im letzten Drittel, dennoch arbeitete sich die Dietz-Elfzunehmend gefährlich vor das gegnerische Tor. Nach mehreren Annäherungen fiel in der 37. Minute schließlich die verdiente Führung durch Murat Aydin. Mit dem Treffer im Rücken schien die Partie endgültig in die erwartete Richtung zu laufen.

SVS verpasst die vorzeitige Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Schlebusch die klar aktivere Mannschaft. Fortuna Bonn agierte über weite Strecken harmlos, während die Gastgeber mehrfach die große Chance verpassten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. „Natürlich überwiegt heute der Ärger darüber, dass wir es nicht selbst zugemacht haben, deutlich mehr als die Erleichterung über die Niederlage von Flittard“, sagte Trainer Heiko Dietz nach Abpfiff. „Wir sind sehr enttäuscht über das Endergebnis.“ Schlebusch verteidigte in der Schlussphase einige Situationen nicht mehr sauber genug – und wurde dafür eiskalt bestraft. In der 90. Minute traf Ege Emre Cetinkaya zum überraschenden 1:1-Ausgleich für die Gäste. Schlebusch warf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne und hatte tatsächlich beinahe die perfekte Antwort parat. Sebastian Bamberg vergab jedoch in den Schlusssekunden eine Riesenchance auf den doch noch möglichen Siegtreffer.