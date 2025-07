– Foto: Jörg Henkel

SV Schlebusch verlängert mit sechs Spielern Landesligist setzt in der Abwehr auf Kontinuität und tritt im Mittelrheinpokal an.rn Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 1 Schlebusch

Im Anschluss an die erfolgreiche Saison in der Landesliga hatte sich die Mannschaft des SV Schlebusch in Richtung Niederlande aufgemacht – und positive Neuigkeiten von ihrer Mannschaftsfahrt nach Renesse mitgebracht. In den vergangenen Tagen gaben die Schwarz-Gelben gleich mehrere Vertragsverlängerungen bekannt. Neben den Abwehrspielern David Matusinski, Jakob Steinebach, Niklas Engelke, Martin Schulz und Ensar Taskiran bleibt auch Mittelfeldspieler Noah Gonschior dem Klub ein weiteres Jahr erhalten.

Das Sextett hatte in der zurückliegenden Spielzeit maßgeblichen Anteil an der Rückrunden-Meisterschaft. Der 23-jährige Gonschior, ausgebildet in der Jugend des SV Bergisch Gladbach, kam gerade in der Schlussphase verstärkt zum Zug und half dabei, dass das Team die Saison auf dem fünften Platz abschloss – nach dem vorletzten Rang zum Ende der Hinrunde.

Linksverteidiger Taskiran hatte sich erst im Sommer 2024 vom FC Blau-Weiß Friesdorf dem SVS angeschlossen. Der Transfer des inzwischen 22-Jährigen erwies sich als voller Erfolg. Der Verteidiger absolvierte alle 30 Partien in der Meisterschaft und steuerte eine Vorlage bei. „Er hat zugesagt, aber noch eine Option für die Mittelrheinliga. Wir hoffen natürlich, dass er bleibt“, sagt Klubchef Dirk Dreher. Der gleichaltrige Steinebach bestritt unter Coach Markus Hilmer, der den Klub in diesem Sommer nach drei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat, 19 Partien und war an zwei Treffern beteiligt. Auch er wird dem Kader des neuen Trainers Sven Bellinghausen angehören. „Er hat als rechter Verteidiger in der Viererkette schon sehr solide gespielt und ist ein richtig guter Junge“, betont Dreher.