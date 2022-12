Mit vereinten Kräften sicherte der SV Schlebusch den Sieg gegen den SV Wachtberg. – Foto: Christian Kreuer

SV Schlebusch verabschiedet sich mit Sieg in die Pause Landesliga, Staffel 1: In der 88. Minute entscheidet Taha Can Uluc das Landesliga-Abstiegsduell des SV Schlebusch gegen den SV Wachtberg.

Den wohl wichtigsten Sieg der bisherigen Saison haben die Fußballer des SV Schlebusch eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer setzte sich im heimischen Bühl nach hartem Kampf gegen den direkten Konkurrenten aus Wachtberg durch. Den Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang baute der SVS damit passend zum Beginn der Winterpause auf fünf Punkte aus. „Unterm Strich geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir waren in Nuancen besser als der Gegner und hatten auch weitaus mehr Chancen”, sagte der Coach.

Schlebusch verpasst höhere Führung Justin Prensena brachte den SVS nach 21 Minuten in Führung, zuvor hatte bereits Mathias Janeczko eine große Gelegenheit liegengelassen. Zwei Mal Seonghyi Yang und Dennis Reeke mit einem Lattentreffer (40.) hatten weitere Großchancen verzeichnet. „Der Gegner hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es beim Seitenwechsel noch deutlicher für uns gestanden hätte”, sagte Hilmer. Justin Prensena brachte den SVS nach 21 Minuten in Führung, zuvor hatte bereits Mathias Janeczko eine große Gelegenheit liegengelassen. Zwei Mal Seonghyi Yang und Dennis Reeke mit einem Lattentreffer (40.) hatten weitere Großchancen verzeichnet. „Der Gegner hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es beim Seitenwechsel noch deutlicher für uns gestanden hätte”, sagte Hilmer.