SV Schlebusch überzeugt bei Remis in Spich Landesliga, Staffel 1: Der SV Schlebusch trennt sich vom 1: FC Spich 1:1.

Einen wichtigen Punkt nahmen die Schlebuscher Fußballer am Sonntag mit nach Leverkusen. Beim Tabellennachbarn in Spich erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer nach einigen schwächeren Ergebnissen wieder einen Zähler und legte einen achtbaren Auftritt hin. „Einstellung und Bereitschaft haben diesmal absolut gestimmt. Die Jungs konnten den Beweis liefern, was sie leisten können“, sagte der Coach nach der abwechslungsreichen Partie.

Von Anfang an ging es zwischen beiden Mannschaften zur Sache. Die Gäste hätten in der 20. Minute nach einer Großchance von Noah Gonschior in Führung gehen können, ließen die Gelegenheit aber liegen. In der Folgezeit ließen die Schlebuscher einige Standardsituationen zu viel zu, was die Gastgeber immer wieder für gefährliche Nadelstiche nutzten. Doch die SVS-Hintermannschaft hielt sich zunächst schadlos. In der 55. Minute gelang Seonghyi Yang dann das Führungstor, die Vorarbeit leistete Maurice Meyer.

Im Anschluss daran ergaben sich gute Kontergelegenheiten, bei denen der SV Schlebusch aber zu ungenau im Zusammenspiel blieb. Dennis Reeke hatte zudem großes Pech bei einem Lattentreffer in der 70. Minute, so blieb das Spiel bis in die Schlussphase hinein offen. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff schlugen die Spicher schließlich zurück und erzielten den nicht unverdienten Ausgleich – und Endstand.