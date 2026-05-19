SV Schlebusch trotzt dem Favoriten ein Unentschieden ab Trotz großer Personalsorgen hält der SV Schlebusch beim 1:1 (0:0) gegen GW Brauweiler lange mit und geht sogar in Führung. Erst mit dem Schlusspfiff fällt noch der Ausgleichstreffer. Trainer Heiko Dietz hat viel Lob für seine Mannschaft übrig. von RP / Luca Sekula · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Schlebusch hat einen unerwarteten Punkt geholt. – Foto: Christoph Tiroux

Der SV Schlebusch hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Mittelrhein ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Tabellendritten GW Brauweiler erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz trotz großer Personalprobleme ein 1:1 (0:0) – und stand dabei sogar ganz dicht vor einem überraschenden Auswärtssieg. Erst tief in der Nachspielzeit musste der SVS den Ausgleich hinnehmen.

Gemessen an den Voraussetzungen war der Punktgewinn für die Leverkusener dennoch enorm wertvoll. Zahlreiche Ausfälle zwangen den Trainer zu Improvisationen, sogar A-Jugendspieler Marius Lupasco rückte in die Startformation. Mehrere Akteure standen zudem in der Startelf, die zuletzt nur wenig Spielpraxis gesammelt hatten. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass sie einfach alles auf dem Platz lassen sollen und dass wir hier etwas mitnehmen können, wenn wir mutig auftreten und unseren Fußball sauber umsetzen“, sagte Dietz. Brauweiler nicht zwingend genug In der ersten Halbzeit hatte Brauweiler erwartungsgemäß mehr Ballbesitz. „Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wir hatten aber schon in der ersten Halbzeit Situationen, die wir besser hätten ausspielen können“, analysierte Dietz. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brauweiler spielbestimmend, ohne dabei zwingend zu werden. Was auf das Schlebuscher Tor kam, entschärfte Keeper Patrick Kuske sicher. Eine entscheidende Wendung nahm die Partie dann Mitte der zweiten Halbzeit. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Brauweiler agierte Schlebusch in Überzahl mutiger. Der SVS schob weiter nach vorne, gewann mehr zweite Bälle und glaubte zunehmend an die Überraschung.