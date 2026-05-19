SV Schlebusch trotzt dem Favoriten ein Unentschieden ab

Der SV Schlebusch hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Mittelrhein ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Tabellendritten GW Brauweiler erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz trotz großer Personalprobleme ein 1:1 (0:0) – und stand dabei sogar ganz dicht vor einem überraschenden Auswärtssieg. Erst tief in der Nachspielzeit musste der SVS den Ausgleich hinnehmen.
Gemessen an den Voraussetzungen war der Punktgewinn für die Leverkusener dennoch enorm wertvoll. Zahlreiche Ausfälle zwangen den Trainer zu Improvisationen, sogar A-Jugendspieler Marius Lupasco rückte in die Startformation. Mehrere Akteure standen zudem in der Startelf, die zuletzt nur wenig Spielpraxis gesammelt hatten. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass sie einfach alles auf dem Platz lassen sollen und dass wir hier etwas mitnehmen können, wenn wir mutig auftreten und unseren Fußball sauber umsetzen“, sagte Dietz.
In der ersten Halbzeit hatte Brauweiler erwartungsgemäß mehr Ballbesitz. „Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wir hatten aber schon in der ersten Halbzeit Situationen, die wir besser hätten ausspielen können“, analysierte Dietz. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brauweiler spielbestimmend, ohne dabei zwingend zu werden. Was auf das Schlebuscher Tor kam, entschärfte Keeper Patrick Kuske sicher. Eine entscheidende Wendung nahm die Partie dann Mitte der zweiten Halbzeit. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Brauweiler agierte Schlebusch in Überzahl mutiger. Der SVS schob weiter nach vorne, gewann mehr zweite Bälle und glaubte zunehmend an die Überraschung.
In der 82. Minute schien sich der Aufwand schließlich auszuzahlen, als der SVS durch Mathias Janeczko nach einem schönen Spielzug in Führung ging. Doch die ohnehin intensive Schlussphase wurde noch einmal turbulent. Zunächst sah Maurice Mayer ebenfalls die Gelb-Rote Karte. Brauweiler warf nun alles nach vorne und traf nach einer Standardsituation in der 95. Minute zum 1:1-Endstand.
„Natürlich war das extrem bitter, weil die Nachspielzeit eigentlich schon vorbei war. Wenn du so spät noch den Ausgleich bekommst, tut das weh“, sagte Dietz. Gleichzeitig wollte der Trainer den Fokus jedoch auf die Gesamtleistung seiner Mannschaft legen. „Was die Jungs heute an Einsatz, Mentalität und Widerstandsfähigkeit gezeigt haben, war richtig stark. Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft“, betonte er.
Der SVS bleibt 13. und hält weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, weil Konkurrent Flittard parallel ebenfalls nur remis spielte. Bereits am kommenden Wochenende könnte die Mannschaft zuhause gegen Schlusslicht Fortuna Bonn den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. „Für uns wird das jetzt das wichtigste Spiel der Saison. Wir werden uns fokussiert vorbereiten und alles investieren, um nachzulegen“, kündigte Dietz an.