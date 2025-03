Schlebusch gewinnt deutlich gegen Flittard. – Foto: Andreas Bornewasser

SV Schlebusch triumphiert gegen Flittard Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch starten mit einem klaren Heimsieg in den zweiten Teil der Saison. Das Team von Trainer Markus Hilmer wackelt nur kurz. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 1 Schlebusch SpV Flittard

Viel besser hätten sich der SV Schlebusch den Start in die zweite Saisonhälfte kaum vorstellen können. Im Landesliga-Derby gegen die Spielvereinigung Köln-Flittard setzte die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer mit 4:1 (2:0) ein Ausrufezeichen und verließ durch den vierten Saisonsieg die Abstiegsränge.

Schlebusch gelingt Blitzstart „Wir müssen aber so ehrlich sein, dass der Erfolg auch um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Der Spielverlauf war nicht so eindeutig. Natürlich sind wir aber sehr glücklich, sofort mit drei Punkten starten zu können. Die Mannschaft hat sich für die Mühen in der Vorbereitung belohnt“, sagte Hilmer.

So., 09.03.2025, 15:15 Uhr SV Schlebusch Schlebusch Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard SpV Flittard 4 1 Abpfiff Die Gastgeber erwischten den perfekten Auftakt im Nachbarschaftsduell. Schon nach fünf Minuten erzielte Konrad Gierlak den Führungstreffer. Auch in der Folgezeit hatte der SVS immer wieder die besseren Szenen in der Offensive. Gierlak und David Matusinki scheiterten zunächst in aussichtsreicher Position. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gastgeber nach einem Eckball auf 2:0. Marco Bramer flankte von rechts präzise auf Niklas Engelke, der einköpfte.