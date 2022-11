Beim SV Schlebusch wird die Liste der Ausfälle immer länger. – Foto: Christian Kreuer

SV Schlebusch tritt mit Personalsorgen gegen Alfter an Landesliga, Staffel 1: Beim VfL Alfter hat jüngst Bünyamin Kilic den Trainerposten übernommen.

Die Freude über den Punktgewinn am vergangenen Wochenende in Spich währte nur kurz bei den Fußballern des SV Schlebusch. Denn beim Landesligisten verletzten sich in Seonghyi Yang und Rinor Pervetica die Spieler zwei weitere Spieler, die Liste an Ausfällen ist inzwischen auf zehn gestiegen. Vor allem in der Offensive fehlen Trainer Markus Hilmer die Alternativen.

„Wir lernen in diesen Wochen und Monaten aber damit umzugehen“, betont der Coach, der mit seinem Team aktuell den zehnten Platz in der Tabelle belegt. Bei vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang sind die Schlebuscher eigentlich in der Pflicht zu punkten, um mit einem sicheren Gefühl in die nahende Winterpause gehen zu können. „Wir wollen bis dahin noch einige Zähler einstreichen. Allerdings stehen wir bereits jetzt schon wieder vor einer sehr unangenehmen Aufgabe“, sagt der 50-jährige Coach.