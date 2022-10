SV Schlebusch tritt bei „Mannschaft der Stunde“ im Oberbergischen an Die Reise geht zum SSV Hombruch-Nümbrecht.

Landesliga: SSV Homburg-Nümbrecht – SV Schlebusch. Der Spielplan hält für die Fußballer des SVS die nächste große Herausforderung bereit. Am Sonntag (15.15 Uhr) ist die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft beim Tabellenzweiten im oberbergischen Homburg-Nümbrecht zu Gast. „Das ist ganz klar die Mannschaft der Stunde. Sie haben einen tollen Lauf und sind bis in die Spitzengruppe vorgestoßen“, sagt Hilmer, der den nächsten Gegner als ähnlich robust und aggressiv wie den Tabellendritten Spielvereinigung Porz einstuft.

Aktuell rangieren die Schlebuscher auf dem siebten Platz – bei sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Die kommenden Partien werden somit wegweisend mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf sein. Kann sich das Team im vorderen Mittelfeld behaupten oder muss der Fokus verstärkt auf die Gefahrenzone gerichtet werden? Diese Fragen sollten in den kommenden Wochen beantwortet werden. „Die Liga ist gerade – ausgenommen das vordere Drittel – leistungstechnisch extrem nah beieinander“, sagt Hilmer. Der Coach hat die Konkurenz genau im Blick und sagt: „Keine Mannschaft hat sich aufgegeben und die Teams auf den Abstiegsrängen fangen auch auf einmal an zu punkten.“

Hilmer freut sich in jedem Fall sehr auf diesen Vergleich. Seine junge Mannschaft könne in Partien wie der nun anstehenden wichtige Erfahrungen sammeln. Wie bereits in den Begegnungen zuvor ist das Ziel, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten und zu punkten. Im Idealfall springt dann – wie schon am ersten Spieltag beim jetzigen Tabellenfünften SC Rheinbach – ein Sieg auf fremden Platz heraus.