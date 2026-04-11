SV Schlebusch: Trainer Dietz trifft auf seinen Ex-Klub

Der SV Schlebusch hat es mit Blau-Weiß Köln zu tun. – Foto: Christoph Tiroux

Nach der Osterpause geht es für den SV Schlebusch in der Landesliga in die heiße Phase der Saison. Am Sonntag (15.15 Uhr) empfangen die Schwarz-Gelben im heimischen Bühl den SC Blau-Weiß Köln aus dem Tabellenmittelfeld – ein Duell, das für Trainer Heiko Dietz eine ganz besondere Note trägt.

Die Ausgangslage ist klar. Der SVS rangiert weiterhin auf einem Abstiegsplatz, befindet sich jedoch mitten in einem extrem engen Tabellenkeller. Entsprechend groß ist die Bedeutung des Heimspiels gegen Blau-Weiß Köln. Dietz erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe, sieht aber auch Chancen für seine Mannschaft. „Wir müssen gerade körperlich und was die Fitness angeht, an unsere Grenzen gehen“, fordert der Coach. Gleichzeitig traut er seinem Team einiges zu: „Ich glaube schon, dass wir die Möglichkeiten bekommen werden, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken.“

Die spielfreie Zeit kam dem SVS gelegen. Nach intensiven Wochen im Abstiegskampf und der ersten Niederlage nachacht Spielen gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid konnte die Mannschaft neue Kräfte sammeln. „Die Pause hat gutgetan, das Team konnte gut regenerieren und entspannen“, sagte Dietz. Der Effekt war unmittelbar spürbar: „Die Intensität im Training war Dienstag nach der Pause direkt höher.“ Mit neuer Energie geht Schlebusch nun in die entscheidende Saisonphase.

Tatsächlich präsentierte sich Schlebusch vor heimischer Kulisse zuletzt stabil und engagiert. Das letzte Heimspiel gewann der SVS überzeugend mit 3:1 gegen Mondorf. Im Bühl will die Mannschaft erneut mutig auftreten und die Initiative übernehmen. „Wir wollen das Spiel positiv für uns gestalten und uns entsprechend dann auch belohnen“, sagt Dietz. Für den Trainer selbst wird die Partie zudem zu einer kleinen Reise in die eigene Vergangenheit. „Bei Blau-Weiß hat meine Trainerlaufbahn begonnen. Ich kenne viele der Jungs, das ist schon ein besonderes Spiel auch für mich“, sagt er.

Dietz verweist auf die Stärken der Kölner

Die emotionale Komponente dürfte dabei jedoch schnell in den Hintergrund rücken, denn sportlich wartet ein unangenehmer Gegner. Die Kölner gelten als laufstarkes und gut organisiertes Team. „Sie sind sehr fit und haben einfach eine gewisse Qualität. Wir werden die Mannschaft entsprechend darauf vorbereiten“, betont Dietz. Gerade im Umschaltspiel und über ihre körperliche Präsenz können die Gäste gefährlich werden – Aspekte, auf die Schlebusch vorbereitet sein muss.

Personell gibt es beim SVS Licht und Schatten. Sicher fehlen wird Mittelfeldspieler Yaakoub Ouahim nach seiner Roten Karte aus dem Spiel in Neunkirchen-Seelscheid. Auch hinter Winterzugang Maximilian Kuster steht noch ein Fragezeichen, nachdem er zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Ein Ausfall des Leistungsträgers würde die Optionen auf der Außenbahn spürbar einschränken. Positiv hingegen: In Matthias Janeczko und Niklas Engelke kehren zwei wichtige Spieler in den Kader zurück. Engelke bringt zusätzliche Stabilität in die Defensive, während Janeczko auf den Außenbahnen neue Impulse setzen kann.

So richtet sich der Blick beim SV Schlebusch klar nach vorne. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie stets konkurrenzfähig ist und auch stärkeren Gegnern Paroli bieten kann. Im engen Tabellenkeller kann jeder Erfolg einen entscheidenden Unterschied machen.