SV Schlebusch startet mit Zuversicht und einem Derby

Die Fußballer des SV Schlebusch haben sich für die zweite Hälfte der Saison ein klares Ziel gesetzt: den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen. Um den drohenden Abstieg zu verhindern, benötigt die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer aber eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Hinrunde. In der sammelten die Schwarz-Gelben lediglich drei Siege – bei je sechs Unentschieden und Niederlagen.

„Es hätten schon einige Punkte mehr sein können. Leider haben wir in einigen wichtigen Momenten nicht unser Potenzial abgerufen“, sagt Coach Hilmer im Rückblick. Ziel sei nun, gut ins Pflichtspieljahr zu starten, um schnellstmöglich den vorletzten Platz in der Tabelle zu verlassen. Der Rückstand auf den ersten Rang, der für den Klassenerhalt reichen würde, beträgt nur einen Punkt. Insgesamt sind die Teams aus der unteren Tabellenhälfte noch dicht beieinander.

Am Sonntag (15.15 Uhr) kommt es nun im Leverkusener Bühl zum Aufeinandertreffen mit dem Orts-und Tabellennachbarn Spielvereinigung Köln-Flittard, der bislang einen Zähler mehr als der SVS geholt hat und als Zwölfter antritt. Das erste Duell im Kölner Vorort endete in einem 2:2-Unentschieden. Ein Ergebnis, mit dem sich die Schlebuscher erneut anfreunden könnten. „Der Gegner geht in jedem Fall als Favorit an den Start“, sagt Hilmer. „Sie sind sicher ein wenig stabiler einzustufen. Wir müssen über Mentalität und Einsatzwillen kommen“, betont er.

Wenig hilfreich sind angesichts der Ambitionen die aktuellen Verletzungssorgen beim SVS. Die Leistungsträger Martin Schulz und Justin Prensena stehen wegen neuer Verletzungen vorerst nicht zur Verfügung. Mohammed Yassin Lectibi hat sich aufgrund einer Grippe für Sonntag abgemeldet, Mathias Janeczko ist noch im Urlaub. Murat Aydin, Niklas Engelke und Yutaro Takasaki sind zudem angeschlagen und ihr Einsatz ist fraglich.

Jesko Göttelmann wird derweil sein Pflichtspieldebüt für den SVS feiern. Der Schlussmann wechselte in der Winterpause aus Norddeutschland nach Leverkusen und hinterließ in der Vorbereitung einen guten Eindruck. Neu dabei ist zudem Kota Kudo. Der 20-jährige Japaner war zuletzt für den SV Deutz aktiv und soll das Offensivspiel der Schlebuscher noch schwieriger ausrechenbar machen.

Bei der Generalprobe gegen Mittelrheinligisten SC Fortuna Köln II kassierte der SVS zuletzt eine 0:4-Niederlage. Hilmer zufolge habe er in den Testspielen aber genau sehen können, an welchen Details er mit seinem Team noch arbeiten muss. In dieser Woche habe sich die Mannschaft nun gut vorbereiten können, so dass an diesem Sonntag das Minimalziel – ein Unentschieden – mit Zuversicht in Angriff genommen werden kann.