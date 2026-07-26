SV Schlebusch startet mit vielen Zugängen in die Vorbereitung

Der SV Schlebusch wird schon von einem neuen Gesicht zeigen. – Foto: Christoph Tiroux

Es ist eine Vorbereitung, die beim Traditionsverein aus Leverkusen von großen Veränderungen geprägt wird. Knapp 20 neue Spieler gehören inzwischen zum Kader, zahlreiche Leistungsträger haben den Verein verlassen. Entsprechend groß ist die Herausforderung für Trainerteam und Mannschaft.

Dietz: "Haben eine gute Grundbasis"

Schon beim Trainingsauftakt wurde deutlich, dass die kommenden Wochen intensiv werden. Dietz und sein Trainerteam wollen die sechs Wochen bis zum Saisonstart nutzen, um aus vielen neuen Einzelteilen eine funktionierende Mannschaft zu formen. „Die Jungs sind soweit fit, keiner hat sich zu sehr gehen lassen. Wir haben eine gute Grundbasis, das ist wichtig, um die ersten Wochen nicht zu verpassen“, sagt Dietz. Die Spieler hatten für die Sommerpause individuelle Lauf- und Trainingspläne erhalten und brachten offenbar die gewünschte körperliche Verfassung mit zurück an den Bühl.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SC Germania Reusrath SC Reusrath SV Schlebusch Schlebusch 15:00 PUSH

Lange Zeit zum Eingewöhnen bleibt allerdings nicht: Bereits wenige Tage nach dem Trainingsstart stand für die Schlebuscher die erste Wettkampfpraxis auf dem Programm. Der SVS nimmt am LBM-TuSpo-Cup in Richrath teil und absolvierte dort bereits die ersten beiden Vorbereitungsspiele. Der Auftakt verlief vielversprechend. Gegen den TuS Rheindorf feierte Schlebusch einen deutlichen 7:0-Erfolg. Besonders erfreulich aus Sicht des Trainerteams: Gleich mehrere Zugänge und junge Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Nur einen Tag später folgte allerdings die erste Ernüchterung. Gegen Gastgeber TuSpo Richrath setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage. Den einzigen Schlebuscher Treffer erzielte Nachwuchsstürmer Marius Lupasco. „Das Turnier so früh in der Vorbereitung ist schon eine gute Sache. Vieles sah schon ganz gut aus, aber wir sind natürlich noch ganz am Anfang. Da muss sich noch ganz viel entwickeln und das ist auch völlig normal“, erklärt der Trainer.

Erkenntnisse über Ergebnisse

Ohnehin gehe es aktuell weniger um Resultate als um Erkenntnisse. „Wichtig ist einzig und allein, dass die Jungs Spielpraxis sammeln. Die Ergebnisse sind mir da erstmal nicht so wichtig“, betont Dietz. Gerade bei einem derart umgebauten Kader stehen andere Themen im Vordergrund. Neben den taktischen und konditionellen Inhalten wird auch die Entwicklung des Mannschaftsgefüges eine zentrale Rolle spielen. „Das ist natürlich auch für mein Trainerteam und mich eine aufregende Situation, mit diesem neu zusammengesetzten Kader zu arbeiten. Wir werden sehr viele Gespräche führen und auch Maßnahmen zum Team-Building durchführen“, sagt Dietz.

Am Wochenende wartet bereits die nächste Bewährungsprobe. In der Endrunde des Richrather Vorbereitungsturniers trifft Schlebusch im Halbfinale auf Germania Reusrath. Je nach Ausgang folgt am Sonntag entweder das Finale oder das Spiel um Platz drei. Danach stehen weitere Testspiele auf dem Programm, ehe die Vorbereitung Ende August in die entscheidende Phase geht. Nach den ersten Trainingstagen herrscht am Bühl jedoch vorsichtiger Optimismus. Die körperlichen Grundlagen stimmen, die ersten Eindrücke sind gesammelt – nun beginnt die eigentliche Aufgabe: Aus einem fast komplett neu zusammengestellten Kader eine schlagkräftige Landesliga-Mannschaft zu formen.