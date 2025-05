Der SV Schlebusch ist am Mittwoch wieder gefordert. – Foto: Udo Waffenschmidt

SV Schlebusch setzt auf Strippenzieher Aydin Mit dem Mittelfeldspieler in zentraler Rolle spielt der Landesligist aus Schlebusch eine starke Rückrunde. An diesem Mittwoch tritt das Team in Marialinden an.

TuS Marialinden – SV Schlebusch. Die Fußballer des SVS haben in der Rückrunde nur eine von bislang acht Partien verloren. Mit einem Sieg im Nachholspiel an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) beim Tabellenelften in Marialinden kann das Team von Markus Hilmer den sechsten Platz in der Tabelle einnehmen.

Heute, 19:30 Uhr TuS Marialinden Marialinden SV Schlebusch Schlebusch Der Trainer, der den Klub im Sommer verlässt, will aufgrund der guten Bilanz jedoch nicht in Euphorie verfallen. Er sagt: „Mehr als die halbe Liga befindet sich im Abstiegskampf und auch unser Blick geht weiter nach unten, weil es so unfassbar eng ist."

Der Vorletzte Köln-Flittard hat in den vergangenen Wochen eine Aufholjagd gestartet und punktet seither regelmäßig. Auch Schlusslicht DJK Südwest Köln ist mit aktuell 24 Zählern nach wie vor in Schlagdistanz. Das Schlebuscher Polster auf den ersten Abstiegsrang beträgt im Moment nur fünf Punkte – und das trotz des Sieges am Wochenende gegen den FV Wiehl. In Marialinden gehen Hilmers Schützlinge trotz der positiven Serie nicht als Favorit an den Start. Im Hinspiel reichte es für Schwarz-Gelb zu einem torlosen Remis. Ein Ergebnis, mit dem Hilmer erneut gut leben könnte, „weil wir dann auch den Vorsprung auf den Konkurrenten halten würden“, betont er.