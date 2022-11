SV Schlebusch schrammt an einem Punkt vorbei Landesliga, Staffel 1: Die Landesliga-Fußballer aus Schlebusch lassen beim 1:2 zu viele Chancen aus und rutschen weiter ab.

An mangelnder Einstellung lag es nicht. Die Fußballer des SV Schlebusch lieferten den Gästen aus Bonn eine starken Kampf, mussten sich dem Tabellenvierten am Ende aber doch geschlagen geben – und rücken immer näher an die Abstiegszone.