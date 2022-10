SV Schlebusch nimmt die Punkte mühelos aus Bad Honnef mit Landesliga, Staffel 1: Der SV Schlebusch schlägt den FV Bad Honnef deutlich mit 5:0.

Eine starke Reaktion auf die erste Saisonniederlage gegen den Tabellenführer FV Bonn-Endenich zeigten die Schlebuscher Fußballer. Am Sonntag feierte die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft einen wichtigen Auswärtssieg beim Abstiegskandidaten in Bad Honnef – und baute damit den Vorsprung auf die Gefahrenzone auf satte acht Punkte aus. „Wir haben heute zum perfekten Zeitpunkt die Tore gemacht. Es ist enorm wichtig für uns, dass wir diese Hürde gemeistert haben”, kommentierte der Coach den Erfolg.

Yang mit Vorlage und Tor

In einer spielerisch insgesamt schwachen Partie war der SVS jederzeit Herr der Lage. Bereits nach sechs Minuten vergab Dennis Reeke die große Chance auf die Führung. In der 27. Minute machte es Seonghyi Yang besser, nach toller Vorarbeit von Mathias Janeczko fiel der Führungstreffer für die Schlebuscher. Nur fünf Minuten später war erneut Yang zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Im weiteren Spielverlauf diktierten die Gäste das Geschehen, jedoch ohne wirklich zwingende Chancen zu kreieren. Einzig nach Eckbällen kamen hingegen die Gastgeber immer wieder vor den gegnerischen Kasten, doch Bad Honnef agierte letztlich zu harmlos im Strafraum der Schlebuscher. „Wir hätten viele dieser Gelegenheiten vermeiden können. Zum Glück hatte das in diesem Spiel keine große Bedeutung”, sagte Hilmer. In der Nachspielzeit kombinierten die Schlebuscher noch einmal gekonnt, Yang bediente den eingewechselten Sezgin Kanli mustergültig und dieser traf zum Endstand.