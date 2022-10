SV Schlebusch muss sich auf den Abstiegskampf einstellen Der Vorsprung der Landesliga-Fußballer auf den ersten Abstiegsplatz ist nach dem enttäuschenden 0:3 gegen TuS Mondorf auf drei Punkte geschmolzen.

Niederlagen in dieser Saison gegen Mannschaften wie den FV Bonn-Endenich oder den SSV Homburg-Nümbrecht waren für die Schlebuscher Fußballer durchaus zu verschmerzen. Die Niederlage gegen den Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten TuS Mondorf lassen bei Trainer Markus Hilmer und Co. allerdings die Alarmglocken schrillen.

Zu keinem Zeitpunkt der Partie kamen die Platzherren für einen Sieg, geschweige denn für einen Punktgewinn infrage und rutschen in der Tabelle damit weiter ab. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt nur noch drei Zähler.

„Spätestens jetzt befinden wir uns im Kampf um den Klassenerhalt. Das muss allen klar sein“, betonte Hilmer, äußerte aber auch Verständnis für den Auftritt seiner jungen Mannschaft. Die Gastgeber offenbarten allerdings schon von Beginn an Schwächen. Das Zweikampfverhalten ließ zu wünschen übrig, die Mondorfer agierten wesentlich lauffreudiger und zeigten sich zudem technisch sicherer. In der 22. Minute gingen die Gäste dann nach einem Freistoß in Führung, was die Hilmer-Schützlinge zusätzlich verunsicherte.

Kurz nach dem Rückstand tauchte Dennis Reeke vollkommen frei vor dem TuS-Kasten auf, sein Versuch verfehlte jedoch knapp das Ziel. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasste Reeke den möglichen Ausgleich und es kam, wie es kommen musste: Praktisch im direkten Gegenzug markierten die Mondorfer erneut nach einer Standardsituation den zweiten Treffer.