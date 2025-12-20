SV Schlebusch: Mit Rückenwind in die Winterpause

Mit dem Abpfiff in Bad Honnef ist für den SV Schlebusch eine Hinrunde zu Ende gegangen, die sportlich wie emotional kaum facettenreicher hätte sein können. Das 1:1 beim favorisierten FV Bad Honnef war dabei mehr als nur ein Punktgewinn zum Jahresabschluss – es war der vorläufige Schlusspunkt eines ersten Saisondrittels, das den Verein gefordert, geprüft und letztlich auch verändert hat.

Offensiv blieb Schlebusch lange unter seinen Möglichkeiten. Gute Ansätze, viel Aufwand und ordentliche Spielkontrolle mündeten zu oft nicht in Tore. Gegentore hingegen wirkten häufig wie Nadelstiche, nach denen die Köpfe schnell nach unten gingen. Die Tabelle spiegelte diese Entwicklung wider: Der SVS rutschte immer tiefer in den Abstiegskampf, der Druck wuchs, die Stimmung wurde spürbar angespannter.

Die Spielzeit begann für den SVS mit großen Erwartungen, aber schnell mit ersten Rückschlägen. Schon früh wurde deutlich, dass diese Landesliga-Saison kein Selbstläufer werden würde. Verletzungen, Sperren und eine hohe personelle Fluktuation erschwerten die Planbarkeit, gerade in einer Phase, in der sich Abläufe und Automatismen eigentlich festigen sollten. Besonders schmerzhaft war dabei, dass sich die Mannschaft trotz ordentlicher Leistungen zu selten belohnte – eine Problematik, die sich wie ein roter Faden durch die ersten Monate zog.

Mit Heiko Dietz übernahm schließlich ein Trainer, der den Verein kennt, der weiß, wie Schlebusch tickt, und der von Beginn an klar kommunizierte, worum es ihm geht: Stabilität, Struktur und vor allem mentale Stärke. Dietz setzte nicht auf große Umbrüche, sondern auf Klarheit. Die Mannschaft sollte wieder kompakt auftreten, einfache Dinge gut machen und als Einheit funktionieren. Defensiv wurde Ordnung priorisiert, offensiv sollte mit klaren Umschaltmomenten gearbeitet werden. Vor allem aber legte der neue Coach großen Wert darauf, den Spielern wieder Vertrauen zu geben – in sich selbst und in das gemeinsame Konzept.

In dieser Phase folgte der Einschnitt auf der Trainerposition. Der Rücktritt von Sven Bellinghausen kam überraschend, war aber Ausdruck einer ehrlichen Selbstreflexion und der Erkenntnis, dass es einen neuen Impuls brauchte. Zunächst übernahm Co-Trainer und Ex-Spieler Nedim Basic. Dieser konnte das Teamgefüge wieder stärken, sportlich waren die Ergebnisse jedoch weiterhin negativ.

Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Der Auswärtssieg bei Fortuna Bonn war ein erster Befreiungsschlag, der dem Team sichtbar Selbstvertrauen zurückgab. Es folgte der deutliche 5:0-Erfolg im direkten Duell gegen den 1. FC Spich, ein echtes Statement im Abstiegskampf. Und schließlich der hart erarbeitete Punkt in Bad Honnef, bei dem Schlebusch über weite Strecken in Unterzahl verteidigte und bis in die Nachspielzeit hinein Widerstand leistete.

Gerade dieses letzte Spiel vor der Winterpause stand sinnbildlich für die neue Schlebuscher Haltung. Kompakt, leidenschaftlich, diszipliniert – und auch in schwierigen Momenten widerstandsfähig. Eigenschaften, die dem SV Schlebusch in den Wochen zuvor gefehlt hatten und nun Schritt für Schritt zurückgekehrt sind. „Der Turnaround ist eingeleitet, das waren wichtige letzte Wochen“, bilanzierte Dietz zum Jahresende. Gleichzeitig mahnte der Coach zur Bodenständigkeit: „Nun geht es aber darum, diese Wende nachhaltig zu bestätigen. Fußball ist Tagesgeschäft, es geht immer um das Bestätigen.“

Diese Aussage beschreibt treffend die aktuelle Situation des SVS. Die Tabelle ist weiterhin eng, der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen überschaubar, aber jeder Punkt bleibt hart erarbeitet. Euphorie wäre fehl am Platz, Optimismus hingegen angebracht. Bevor der Ball jedoch wieder rollt, steht nun zunächst die Winterpause an. In dieser Woche wird noch trainiert, um die positiven Eindrücke zu festigen, ehe am Freitag, 19. Dezember, die gemeinsame Weihnachtsfeier am Vereinsgelände ansteht. Ein bewusster Abschluss eines intensiven Halbjahres, bei dem auch das Miteinander abseits des Platzes gepflegt werden soll.

Am 6. Januar bittet Dietz dann wieder zum Trainingsauftakt. Die Vorbereitung auf die Rückrunde bietet erstmals die Möglichkeit, über mehrere Wochen hinweg in Ruhe zu arbeiten. Inhalte sollen vertieft, Abläufe automatisiert und die eigene Spielidee weiter geschärft werden. Drei Testspiele sind bereits angesetzt, um die Entwicklung auch unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.

Auch personell könnte sich in der Winterpause noch etwas tun. Der Verein arbeitet im Hintergrund an möglichen Verstärkungen, zwei Neuzugänge sind nicht ausgeschlossen. Gleichzeitig könnten sich auch Abgänge ergeben, einzelne Spieler stehen vor Entscheidungen – noch ist jedoch nichts spruchreif. Klar ist nur: Jede Veränderung soll zur sportlichen Stabilisierung beitragen und zur Philosophie des neuen Trainers passen. Der SV Schlebusch geht damit mit neuem Selbstbewusstsein, aber auch mit Demut in die Winterpause.

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Mannschaft lebt, dass sie bereit ist, für den Klassenerhalt zu kämpfen. Der Weg ist noch lang, doch die Richtung stimmt – und genau darauf lässt sich in den kommenden Monaten aufbauen.