SV Schlebusch landet den nächsten Coup

Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch haben auf das 1:2 beim FSV Neunkirchen-Seelscheid und der Ankündigung des Rückzugs von Trainer Markus Hilmer zum Saisonende die passende Antwort gegeben. Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften 1. FC Spich landete der SVS den nächsten Coup und gewann klar mit 4:1 (1:0). „Ich bin sehr froh, dass wir so einen tollen Abschluss nach diesen Tagen gefunden haben“, sagte Hilmer. Er freute sich zudem über eine einmal mehr konzentrierte Leistung seiner Mannschaft von der ersten Minute an.

Nach rund einer halben Stunde und einem Eckball gingen die Fußballer des SVS durch den Kopfball von Niklas Engelke in Führung. Die Gäste blieben im Anschluss zwar allen voran bei Kontern gefährlich, doch die Schlebuscher Hintermannschaft inklusive Torhüter Christoph Geschonneck waren in den entscheidenden Momenten klärend zur Stelle. Der Schlussmann der Schlebuscher feierte nach mehr als einem Jahr sein Comeback in der ersten Mannschaft.