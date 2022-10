SV Schlebusch kommt gegen den SSV Merten zu spät in Fahrt Die von Markus Hilmer trainierten Landesliga-Fußballer kommen erst nach dem 0:3 ins Spiel, aber letztlich nicht über den Anschlusstreffer hinaus.

Eine Leistung mit Licht und Schatten präsentierten am Sonntag die Schlebuscher Fußballer, am Ende nahmen jedoch die Gäste aus Merten die Punkte mit auf die Heimreise. „Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu schwach gespielt“, sagte Trainer Markus Hilmer nach der abwechslungsreichen Partie. „Mit dem Auftritt nach dem Seitenwechsel bin ich aber sehr zufrieden. Leider ist uns der zweite Treffer nicht mehr gelungen. Dann wäre es sicherlich noch einmal richtig spannend geworden.“