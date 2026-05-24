SV Schlebusch kann gegen Fortuna Bonn den Klassenerhalt klar machen

Für den SV Schlebusch steht am Montag (15.15 Uhr) in der Fußball-Landesliga womöglich eines der wichtigsten Spiele der gesamten Saison an. Wenn die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz zu Hause gegen Schlusslicht SC Fortuna Bonn gewinnt und Konkurrent SpVg Köln-Flittard parallel gegen den FV Wiehl verliert, könnte der Klassenerhalt bereits vorzeitig perfekt sein.
Tatsächlich kennt man die Gefahren solcher Spiele in Schlebusch nur zu gut. Gegen vermeintlich klar unterlegene Gegner tat sich der SVS in dieser Saison phasenweise schwerer als gegen spielstarke Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der Schlebuscher auf den ersten Abstiegsplatz vier Punkte. „Wir gucken nur auf uns. Wenn es nach Abpfiff mit dem Klassenerhalt klappt, ist das natürlich toll. Aber wir planen das keinesfalls ein“, sagt Dietz.
Die personelle Situation entspannt sich beim SVS derweil zumindest leicht. Nachdem Schlebusch in den vergangenen Wochen immer wieder improvisieren musste und teilweise mit stark veränderter Formation auflief, könnten nun einige zuletzt verletzte Spieler wieder zur Verfügung stehen. Wichtig für die Moral war aus Schlebuscher Sicht der leidenschaftliche Auftritt zuletzt in Brauweiler, als die Mannschaft trotz vieler Ausfälle einen wichtigen Punkt mitnahm und dabei große Widerstandsfähigkeit zeigte.
Gerade zu Hause im Bühl präsentierte sich der SVS in den vergangenen Wochen meist stabil und gefestigt. Mehrfach gelang es der Mannschaft dort, gerade in engen Situationen die nötige Intensität auf den Platz zu bringen. Genau darauf wird es laut Dietz auch diesmal wieder ankommen. Denn unabhängig von Tabellenstand und Formkurve des Gegners ist allen Beteiligten bewusst, dass die kommenden Wochen über die gesamte Saison entscheiden werden. Nach dem Heimspiel gegen Fortuna Bonn warten anschließend noch die direkte Konkurrenz aus Spich sowie eine schwierige Aufgabe am letzten Spieltag in Bad Honnef. Umso größer wäre die Bedeutung eines Erfolgs am Montag.