SV Schlebusch kann gegen Fortuna Bonn den Klassenerhalt klar machen Ein eigener Sieg gegen Schlusslicht Fortuna Bonn sowie ein Sieg des FV Wiehl – und der Klassenerhalt des SV Schlebusch wäre perfekt. Doch Trainer Heiko Dietz warnt eindringlich vor Leichtsinn. von RP / Von Luca Sekula · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christoph Tiroux

Für den SV Schlebusch steht am Montag (15.15 Uhr) in der Fußball-Landesliga womöglich eines der wichtigsten Spiele der gesamten Saison an. Wenn die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz zu Hause gegen Schlusslicht SC Fortuna Bonn gewinnt und Konkurrent SpVg Köln-Flittard parallel gegen den FV Wiehl verliert, könnte der Klassenerhalt bereits vorzeitig perfekt sein.

Morgen, 15:15 Uhr SV Schlebusch Schlebusch SC Fortuna Bonn Fortuna Bonn 15:15 PUSH „Natürlich ist die Marschroute klar. Wir wollen dieses Spiel ohne Wenn und Aber gewinnen – und so gehen wir es auch an“, sagt Schlebuschs Trainer Heiko Dietz vor dem Spiel. Fortuna Bonn ist längst abgestiegen, hat die vergangenen 15 Ligaspiele allesamt verloren und steht mit lediglich sieben Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Gleichzeitig geht Schlebusch mit dem Rückenwind des überraschenden 1:1 beim Tabellendritten GW Brauweiler in die Begegnung. Doch gerade deshalb warnt Dietz eindringlich davor, die Aufgabe zu unterschätzen. „Auch Fortuna Bonn kann Fußball spielen. Die Jungs haben einen neuen Trainer und wollen sich für die kommende Saison beweisen. Das wird keine Kaffeefahrt für uns. Wir werden definitiv niemanden unterschätzen“, betont der SVS-Coach.

SVS plant den Klassenerhalt noch nicht ein Tatsächlich kennt man die Gefahren solcher Spiele in Schlebusch nur zu gut. Gegen vermeintlich klar unterlegene Gegner tat sich der SVS in dieser Saison phasenweise schwerer als gegen spielstarke Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der Schlebuscher auf den ersten Abstiegsplatz vier Punkte. „Wir gucken nur auf uns. Wenn es nach Abpfiff mit dem Klassenerhalt klappt, ist das natürlich toll. Aber wir planen das keinesfalls ein“, sagt Dietz. Die personelle Situation entspannt sich beim SVS derweil zumindest leicht. Nachdem Schlebusch in den vergangenen Wochen immer wieder improvisieren musste und teilweise mit stark veränderter Formation auflief, könnten nun einige zuletzt verletzte Spieler wieder zur Verfügung stehen. Wichtig für die Moral war aus Schlebuscher Sicht der leidenschaftliche Auftritt zuletzt in Brauweiler, als die Mannschaft trotz vieler Ausfälle einen wichtigen Punkt mitnahm und dabei große Widerstandsfähigkeit zeigte.