SV Schlebusch ist Rückrunden-Meister

SV Schlebusch – FV Bad Honnef 3:0 (2:0). Das Ziel, die Klasse zu halten, hat der SV Schlebusch schon vor einigen Wochen erreicht. Doch anstatt sich damit zufrieden zu geben, setzt die Mannschaft ihren beeindruckenden Weg seitdem einfach fort. Der klare Sieg gegen den Tabellenzehnten aus Bad Honnef im letzten Heimspiel der Saison war der bereits vierte nacheinander. Das Team von Trainer Markus Hilmer verteidigte damit selbst den fünften Rang. „Wir haben im Moment einfach das Spielglück auf unserer Seite und hätten uns dieses Mal nicht über ein anderes Ergebnis beschweren dürfen. Der Gegner hatte viele gute Gelegenheiten, doch die Big-Points machen einfach wir“, sagte der Coach. Kommendes Wochenende in Oberpleis wird Hilmer zum letzten Mal an der Seitenlinie der Schlebuscher stehen.

Zum Saisonfinale haben die SVS-Fußballer noch ein neues Ziel: Mit einem weiteren Erfolg würde die Mannschaft die 50-Punkte-Marke knacken. Schon jetzt ist den Schwarz-Gelben der Titel der besten Rückrunden-Elf mit jetzt 32 Punkten nicht mehr zu nehmen. Kein anderes Team holte in der zweiten Saisonhälfte so viele Zähler wie der SVS.

Obwohl es für beide Mannschaften um nicht mehr viel ging, entwickelte sich auf dem Sportplatz im Bühl ein ordentliches Kampfspiel. Marco Bramer besaß schon nach zwölf Minuten die erste Gelegenheit für die Gastgeber, doch sein Versuch verfehlte knapp den Honnefer Kasten. Der Herausfordererselbst hatte nach einer Viertelstunde schon die erste richtig große Chance. In der 32. Minute musste Torhüter Christoph Geschonneck das zweite Mal in höchster Not entschärfen.

In Folge eines Bramer-Eckballs gelang dann Rostand Ndoumi Kemadjou der Führungstreffer. Kurze Zeit später ließ Bramer einen Foulelfmeter aus. Rund zwei Minuten vor der Halbzeitpause war dann Sebastian Bamberg mit dem 2:0 zur Stelle. Mit seinem insgesamt 17. Saisontreffer untermauerte Bamberg seinen Ruf als glänzender Torjäger, für den Titel des besten Schützen der Liga wird es in dieser Runde allerdings nicht reichen.