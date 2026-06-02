SV Schlebusch holt 0:3 auf und feiert den Klassenerhalt

Der SV Schlebusch bleibt Landesligist. – Foto: Jörg Henkel

Der SV Schlebusch hat es geschafft. Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen, personeller Rückschläge, Trainerwechseln und nervenaufreibender Schlussphasen steht seit Sonntag fest: Die Mannschaft von Coach Heiko Dietz spielt auch in der kommenden Saison in der Landesliga. Das 3:3 (0:3) beim direkten Konkurrenten 1. FC Spich reichte den Leverkusenern am vorletzten Spieltag zum Klassenerhalt – und passte damit irgendwie perfekt zu den vergangenen Wochen.

SVS verschläft den Start in die Partie

Denn ruhig oder unspektakulär scheint es beim SVS derzeit nicht zu gehen. Nach den späten Gegentoren in Brauweiler und gegen Fortuna Bonn geriet Schlebusch auch im Waldstadion zunächst gehörig ins Wanken. In einem Spiel mit enormer Bedeutung erwischten die Gäste einen Albtraumstart und lagen bereits nach 21 Minuten mit 0:2 zurück. Mohamed Madaghri traf innerhalb von zwei Minuten doppelt für Spich. Schlebusch wirkte in dieser Phase nervös, ungeordnet und weit entfernt von jener Stabilität, die die Mannschaft in der Rückrunde mehrfach ausgezeichnet hatte. Die Hausherren waren aggressiver in den Zweikämpfen, konsequenter im Umschaltspiel und nutzten die Unsicherheiten des SVS eiskalt aus. Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag. Jonas Degenhart erhöhte auf 3:0 und ließ die Partie bereits entschieden erscheinen.

Dietz fand in der Halbzeit deutliche Worte. „Wir mussten sehr kritisch mit uns selbst sein. Das war in der ersten Halbzeit viel zu wenig. Da hat nahezu nichts funktioniert“, sagte der Trainer nach der Partie. Was anschließend folgte, war allerdings eine jener Reaktionen, die die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unterstreichen. Schlebusch kam wie verwandelt aus der Kabine: Plötzlich waren die Gäste präsent, mutig und zielstrebig. Der Anschlusstreffer durch Yaakoub Ouahim in der 65. Minute wirkte wie ein Weckruf für die gesamte Mannschaft. Schlebusch glaubte wieder an seine Chance – und Spich begann zu wackeln. Während die Gastgeber zunehmend passiver wurden, übernahm der SVS mehr und mehr die Kontrolle. Sebastian Bamberg rückte nun in den Mittelpunkt. Der Angreifer verkürzte zunächst in der 76. Minute auf 2:3 und sorgte nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich. Innerhalb kürzester Zeit hatte Schlebusch einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften zwischenzeitlich spürten, dass ein Punkt letztlich für beide Teams enorm wertvoll sein würde. Am Ende blieb es beim 3:3.