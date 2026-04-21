SV Schlebusch hält Verfolger auf Distanz

Der SV Schlebusch hat einen Punkt erobert. – Foto: Christoph Tiroux

Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch haben im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Punkt gesammelt. Beim direkten Konkurrenten FV Wiehl erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz ein 0:0.

In einer Phase der Saison, in der jeder Punkt zählt und direkte Duelle doppelt ins Gewicht fallen, war die Partie von Beginn an von Vorsicht geprägt. Beide Teams wussten um die Bedeutung des Spiels – entsprechend zurückhaltend gestaltete sich das Geschehen zunächst. Die erste Halbzeit spielte sich fast ausschließlich zwischen den Strafräumen ab, klare Chancen blieben die Ausnahme. Schlebusch tat sich schwer, gegen tief stehende Wiehler Lösungen zu finden. Tempo und Präzision im letzten Drittel fehlten, die Offensive blieb weitgehend wirkungslos.

„Der Gegner stand überraschend tief. Wir konnten in der ersten Hälfte dann auch nicht die nötige Durchschlagskraft entwickeln“, sagte Dietz. Erst nach dem Seitenwechsel gewann der SVS an Kontrolle. Die Gäste erhöhten die Intensität, agierten mutiger und erspielten sich die besseren Möglichkeiten. Die entscheidende Szene hatte Konrad Gierlak, der frei im Strafraum zum Abschluss kam, den Ball jedoch über das Tor setzte. „Wenn du hier das 1:0 machst, dann bleibt es wohl dabei. Leider waren wir einfach nicht zwingend genug“, sagte Dietz.

Schlebusch steht hinten gut

Defensiv präsentierte sich der SVS erneut gefestigt. Aus dem Spiel heraus ließen die Schwarz-Gelben kaum etwas zu, Wiehl wurde lediglich nach Standardsituationen ansatzweise gefährlich. Am Ende stand ein torloses Remis, dessen Wert sich vor allem aus der Tabellensituation ergibt.

Schlebusch bleibt mit nun 21 Punkten vor den Abstiegsrängen und konnte den Abstand auf die direkten Verfolger behaupten. Gerade weil die Konkurrenz im Tabellenkeller teilweise strauchelte, ist der Zähler aus Wiehl mehr als nur ein Teilerfolg. In einer Liga, in der zwischen Rang elf und vierzehn nur wenige Punkte liegen, sind es genau diese Ergebnisse, die über den Klassenerhalt entscheiden können. Während ein Sieg einen großen Sprung bedeutet hätte, verhindert das Unentschieden zumindest, dass ein direkter Konkurrent Boden gutmacht.

„Im Endeffekt nehmen wir den Punkt hier mit und sind positiv. Wir haben mal wieder zu null gespielt, das ist ebenfalls viel wert“, betonte Dietz. Dass die Mannschaft mehr wollte, war dennoch spürbar. „Ich war selbst Fußballer und kenne die Jungs. Natürlich wären sie hier gerne mit drei Punkten nach Hause gefahren, aber es war ein kompliziertes Auswärtsspiel, das geht in Ordnung so“, sagte der Trainer.

Mit Blick auf das Restprogramm bleibt die Lage angespannt. Acht Spieltage vor Saisonende hat Schlebusch die Abstiegsplätze vorerst hinter sich gelassen, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können. Jeder Punktgewinn hilft, jeder Ausrutscher kann sofort Konsequenzen haben. Umso wichtiger wird die kommende Aufgabe: Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt der SVS den FV Bonn-Endenich aus dem oberen Mittelfeld der Tabelle – für Coach Dietz ein besonderes Spiel gegen seinen früheren Verein.

Das Ziel ist klar. „Wir wollen es auch in dieser Woche wieder schaffen, am Sonntag zum Spiel unser höchstes Level zu erreichen. Dafür werden wir diese Trainingswoche mit aller Intensität hinarbeiten“, sagte Dietz. Personell gibt es dabei eine wichtige Rückkehr: Mittelfeldspieler Yaakoub Ouahim ist nach Rotsperre wieder spielberechtigt und dürfte dem Spiel des SVS zusätzliche Stabilität und Dynamik verleihen.