SV Schlebusch gibt Drei-Tore-Führung noch aus der Hand

Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch haben beim Testspiel gegen TV Hoffnungsthal eine Leistung mit Licht und Schatten gezeigt. Trotz einer starken ersten Halbzeit kam die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft nicht über ein 4:4 (3:1) hinaus. „Mit dem Beginn können wir wirklich sehr zufrieden sein. Im zweiten Spielabschnitt hat uns der Gegner dann aber den Schneid abgekauft“, sagte der Coach. „Das ist uns in der Hinrunde schon häufiger passiert und daraus müssen wir unbedingt unsere Lehren ziehen.“

In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber ihren Sturmlauf fort und verkürzten nach einem Eckball auf 2:3 (47.). Nach rund einer Stunde hatte die klassentiefere Mannschaft den Drei-Tore-Rückstand dann komplett aufgeholt und den Ausgleich erzielt. Wenig später brachte Bamberg die Schlebuscher nach einem Konter zwar noch einmal in Front, doch quasi im Gegenzug klingelte es erneut im Kasten des SVS – 4:4.

Die Leverkusener begannen sehr engagiert und führten nach 30 Minuten bereits mit 3:0. Marco Bramer, Sebastian Bamberg und Niklas Engelke sorgten für einen Traumstart beim SVS. Auf diesem Vorsprung ruhten sich die Gäste in der Folge jedoch etwas zu sehr aus. Hoffnungsthal fand besser in die Partie und kurz vor dem Seitenwechsel dann auch zum Anschlusstreffer.

„Und wir müssen ehrlich sein: Der Gegner war dem fünften Treffer deutlich näher als wir“, stellte Hilmer fest, der sich in der Auswahl der Testspielgegner bestätigt sieht. Neben Hoffnungsthal treten die kommenden Kontrahenten SV Schönenbach und BWKöln ähnlich wie die Mannschaft aus dem Vorort von Bergisch Gladbach auf. Das Team aus Leverkusen wird demnach zeigen müssen, dass es auch gegen kompakte und körperlich agierende Teams Lösungen findet.

In David Matusinski und Martin Schulz fehlten beim SVS zwei Leistungsträger, Yutaro Takasaki befindet sich nach überstandener Verletzung noch im Aufbautraining. In Hoffnungsthal musste Hilmer zudem auf die Urlauber Mathias Janeczko und Kevin Kassunga verzichten. In den kommenden Tagen sollte sich der Kader wieder füllen.