SV Schlebusch geht mit Respekt ins Duell mit Merten Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch sind gegen Merten Außenseiter und fühlen sich in der Rolle wohl. Trainer Markus Hilmer setzt auf eine gute Grundordnung.

Im bisherigen Saisonverlauf gelang es den Schlebuschern schon häufiger, auch gegen höher positionierte oder favorisierte Mannschaften zu überzeugen und Zählbares einzufahren. Dafür müsse Hilmer zufolge aber auch gegen Merten wieder alles zusammenpassen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis einer der großen Liga-Favoriten richtig ins Rollen komme. Im Lager des SVS hofft man natürlich, dass dies bei Merten erst nach der Partie am Sonntag (15.15 Uhr) der Fall ist.

In personeller Hinsicht gibt es zumindest eine gute Nachricht für die Schlebuscher: Martin Schulz kehrt nach überstandener Verletzung in den Kader zurück und gibt seinem Trainer für Veränderungen in der Defensive mehr Spielraum. Dafür ist das Mitwirken des angeschlagenen Noah Gonschior aktuell noch ungewiss. Sebastian Zuther, David Matusinski, Mikail Keles, George Tchamadeu und Taha Can Uluc können aufgrund verschiedener Blessuren indes erneut nur zuschauen.