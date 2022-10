SV Schlebusch geht mit großen Personalsorgen in den Spieltag Landesliga: FV Bad Honnef – SV Schlebusch.

Nach der nicht überraschenden, aber doch ägerglichen ersten Saisonniederlage am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer FV Bonn-Endenich richten die Schlebuscher Fußballer den Blick wieder nach vorne. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer zu Gast in Bad Honnef.