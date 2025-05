SV Schlebusch geht mit breiter Brust in den Endspurt

„Wir haben aber noch nichts erreicht. Die anderen punkten ja ebenfalls munter weiter und wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben“, betont Hilmer. Erst wenn rechnerisch alles in trockenen Tüchern sei, könne man gerne entsprechend den Klassenerhalt feiern.

Das Schlebuscher Restprogramm hält noch einiges bereit. Den Anfang macht am Sonntag (15.15 Uhr) die Heimpartie gegen den Tabellenzweiten Homburg-Nümbrecht. Auch der Vergleich gegen den Dritten SC Rheinbach steht noch an. Ansonsten kommt es zu den Duellen mit der DJK Südwest Köln, dem TuS Oberpleis und dem FV Bad Honnef. Dieses Trio benötigt noch jeden Punkt im Rennen um den Ligaverbleib. Vor zwei Jahren musste der SVS bis zum letzten Spieltag zittern, vergangene Runde gelang der Klassenerhalt mit der vorletzten Partie. Nun könnte es im Idealfall deutlich früher klappen, aber praktisch die gesamte untere Tabellenhälfte ist noch in Gefahr.

Torwart Christoph Geschonneck, Kevin Kassunga, Marco Bramer und Konrad Gierlak stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Immerhin kehrt Kapitän Maurice Mayer zurück und verstärkt die Mannschaft . „Wir benötigen absolute Leidenschaft und Kampfkraft. Wenn wir das auf den Platz bekommen, haben wir auch gegen Homburg-Nümbrecht eine Chance“, gibt Hilmer die Marschroute für das an diesem Sonntag anstehende Heimspiel vor.