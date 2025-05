SV Schlebusch geht in Marialinden leer aus

Zum Seitenwechsel musste das SVS-Team auf den angeschlagenen Bramer verzichten, Mitte der zweiten Halbzeit schied auch der zuletzt formstarke Murat Aydin aus. „Damit gab es bei uns einen erheblichen Qualitätsverlust und diese Ausfälle waren nicht zu kompensieren“, sagte Hilmer. Die Schlebuscher warfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch die Angriffsbemühungen verpufften. Vor seiner Auswechslung war Aydin dem Ausgleich noch am nächsten, aber sein Schuss prallte nur an den Pfosten.

In der Nachspielzeit war Marialinden mit dem zweiten Treffer zur Stelle. Die Schlebuscher waren zu weit aufgerückt und für Konter anfällig – und kurz vor dem Schlusspfiff machte der TuS alles klar. „Bei uns hat einiges in vielen Bereichen gefehlt. Uns muss klar sein, dass wir mehr investieren müssen. Ansonsten wird es mit dem Klassenerhalt trotz unserer guten Serie zuletzt schwierig“, betonte Hilmer.

Am Sonntag sind die Schlebuscher nun zu Gast beim Tabellenachten Fortuna Bonn (15.30 Uhr), der aktuell nur einen Punkt mehr auf der Habenseite hat. Eine Steigerung muss her, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Mit aktuell 32 Zählern auf dem Konto ist die Ausgangssituation des SVS nach wie vor gut, doch die Verfolger lauern bereits. Die Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt dürfte erst sehr spät in der Saison fallen.