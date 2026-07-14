SV Schlebusch: "Gegebenes Wort hat bei uns hohen Stellenwert"

Herr Dreher, mit welchen Erwartungen gehen Sie nach dem Klassenerhalt in die neue Saison?
DIRK DREHER Wir haben eine nahezu komplett neue Mannschaft. Einige wichtige Eckpfeiler sind geblieben, etwa Sebastian Bamberg, Patrick Kuske, Noah Gonschior oder Daniel Matusinski. Dennoch wird sich die Mannschaft erst einmal finden müssen. Deshalb glaube ich, dass uns eine schwierige Saison bevorsteht. Die Landesliga wird sich meiner Einschätzung nach noch einmal verstärken, die Qualität der Liga wird eher steigen als sinken. Wenn Sie mich heute fragen würden, ob wir eine ruhige Saison unterschreiben würden, dann wäre die Antwort ganz klar: Ja. Darüber würden wir uns freuen. Wir wissen, dass viel Arbeit auf uns wartet.
Der SV Schlebusch hat zahlreiche Spieler verabschiedet und gleichzeitig viele neue verpflichtet. Wie bewerten Sie diesen Sommer personell?
DREHER Die Abgänge waren in vielen Fällen leider nicht zu verhindern. Bei einigen Personalien sind wir allerdings auch frustriert über die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind. Es gab Zusagen, die später teilweise sehr kurzfristig wieder über Bord geworfen wurden. Für mich persönlich und für unseren Verein hat ein gegebenes Wort einen hohen Stellenwert. Da mussten wir in diesem Sommer leider andere Erfahrungen machen. Trotzdem schauen wir nach vorne. Wir haben junge, spannende und hungrige Spieler verpflichtet, die gut zu unserem Weg passen.
Viele der Zugänge sind – wie Sie schon haben anklingen lassen – sehr jung. Ist das eine bewusste Strategie?
DREHER Teils, teils, würde ich sagen. Die eigene Jugend ist für uns ein zentraler Baustein der Vereinsphilosophie. Wir wollen junge Spieler entwickeln und ihnen Perspektiven bieten. Das ist unsere DNA. Deshalb freuen wir uns besonders darüber, dass wieder mehrere Spieler direkt aus unserer Jugend den Sprung in den Seniorenbereich schaffen und leben natürlich auch davon. Andererseits sind in diesem Jahr auch einfach sehr viele Spieler gegangen und es wurde viel frei im Kader – da mussten wir natürlich auch dementsprechend sehr viel machen. Wir wollen aber stets junge Spieler beim SVS aufnehmen und weiterentwickeln und setzen da auch jeden Sommer in der Transferperiode einen Fokus drauf.
Heiko Dietz hat die Mannschaft in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt und seinen Vertrag verlängert. Wann war Ihnen klar, dass er der richtige Trainer für den SV Schlebusch ist?
DREHER Das ging tatsächlich sehr schnell. Zwischen uns hat es von Beginn an gepasst, wir haben uns bewusst für ihn entschieden. Heiko ist ein positiv bekloppter Typ, der unglaublich viel Energie mitbringt. Er lebt den Verein und identifiziert sich voll mit seiner Aufgabe. Er versteht auch, wie es beim SV Schlebusch läuft, was geht und was nicht. Vor allem aber macht er seine Arbeit hervorragend. Die Entwicklung der Mannschaft in der Rückrunde spricht für sich. Deshalb hoffen wir, dass Heiko langfristig unser Trainer bleibt. Wir sind da gerade sehr zufrieden.
Sie sind auch Jugendleiter des Vereins. Wie wichtig ist die Nachwuchsarbeit für die Zukunft des SVS?
DREHER Sie ist enorm wichtig. Wir wollen in den kommenden Jahren einen noch größeren Fokus darauf legen. Unser Ziel muss sein, möglichst viele Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft zu integrieren. Das stärkt nicht nur die Identifikation mit dem Verein, sondern hilft uns auch dabei, Abgänge besser aufzufangen. Gerade für einen Verein wie den SV Schlebusch mit vergleichsweise begrenzten Mitteln ist das ein ganz entscheidender Faktor.
Wann wäre die Saison 2026/27 für Sie ein Erfolg?
DREHER Ganz ehrlich: Wenn wir am Ende wieder den Klassenerhalt geschafft haben. Natürlich gilt: Je früher wir dieses Ziel erreichen, desto besser. Aber grundsätzlich würde ich das sofort unterschreiben. Wir wollen gut in die Saison starten und möglichst schnell die nötigen Punkte sammeln. Uns ist bewusst, dass es schwer wird. Aber wir werden alles dafür tun. Gemeinsam als Verein werden wir die nötige Arbeit investieren und alles daransetzen, den SV Schlebusch auch weiterhin in der Landesliga zu etablieren.