SV Schlebusch: "Gegebenes Wort hat bei uns hohen Stellenwert" Der Vorsitzende des Landesligisten SV Schlebusch spricht über gebrochene Versprechen im Transfersommer und eine ehrgeizige Jugendstrategie. von RP / Luca Sekula · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der KAder des SV Schlebusch bekommt ein neues Gesicht. – Foto: Christoph Tiroux

Herr Dreher, mit welchen Erwartungen gehen Sie nach dem Klassenerhalt in die neue Saison? DIRK DREHER Wir haben eine nahezu komplett neue Mannschaft. Einige wichtige Eckpfeiler sind geblieben, etwa Sebastian Bamberg, Patrick Kuske, Noah Gonschior oder Daniel Matusinski. Dennoch wird sich die Mannschaft erst einmal finden müssen. Deshalb glaube ich, dass uns eine schwierige Saison bevorsteht. Die Landesliga wird sich meiner Einschätzung nach noch einmal verstärken, die Qualität der Liga wird eher steigen als sinken. Wenn Sie mich heute fragen würden, ob wir eine ruhige Saison unterschreiben würden, dann wäre die Antwort ganz klar: Ja. Darüber würden wir uns freuen. Wir wissen, dass viel Arbeit auf uns wartet.

Der SV Schlebusch hat zahlreiche Spieler verabschiedet und gleichzeitig viele neue verpflichtet. Wie bewerten Sie diesen Sommer personell? DREHER Die Abgänge waren in vielen Fällen leider nicht zu verhindern. Bei einigen Personalien sind wir allerdings auch frustriert über die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind. Es gab Zusagen, die später teilweise sehr kurzfristig wieder über Bord geworfen wurden. Für mich persönlich und für unseren Verein hat ein gegebenes Wort einen hohen Stellenwert. Da mussten wir in diesem Sommer leider andere Erfahrungen machen. Trotzdem schauen wir nach vorne. Wir haben junge, spannende und hungrige Spieler verpflichtet, die gut zu unserem Weg passen.

Viele der Zugänge sind – wie Sie schon haben anklingen lassen – sehr jung. Ist das eine bewusste Strategie? DREHER Teils, teils, würde ich sagen. Die eigene Jugend ist für uns ein zentraler Baustein der Vereinsphilosophie. Wir wollen junge Spieler entwickeln und ihnen Perspektiven bieten. Das ist unsere DNA. Deshalb freuen wir uns besonders darüber, dass wieder mehrere Spieler direkt aus unserer Jugend den Sprung in den Seniorenbereich schaffen und leben natürlich auch davon. Andererseits sind in diesem Jahr auch einfach sehr viele Spieler gegangen und es wurde viel frei im Kader – da mussten wir natürlich auch dementsprechend sehr viel machen. Wir wollen aber stets junge Spieler beim SVS aufnehmen und weiterentwickeln und setzen da auch jeden Sommer in der Transferperiode einen Fokus drauf.