SV Schlebusch feiert Last-Minute-Sieg

Die Partie begann aus Sicht der Schwarz-Gelben mit einem Missverständnis. Torhüter Jesko Göttelmann und seine Vorderleute waren sich uneins und die Rheinbacher konnten den Ball aus 25 Metern ins leere Tor schieben (6.). „Der Gegner hatte auch in der ersten Halbzeit ein Übergewicht. Da konnten wir von Glück reden, nicht noch deutlicher in Rückstand geraten zu sein“, sagte Hilmer. Göttelmann entschärfte zudem noch zwei Mal in höchster Not. Die beste Chance für den SVS vergab Noah Gonschior nach rund 25 Minuten.