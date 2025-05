SV Schlebusch feiert Klassenerhalt durch Sieg in Köln

Landesliga: DJK Südwest Köln – SV Schlebusch 1:2 (0:1). Bereits nach 27 Spieltagen ist der SVS am Ziel. Durch einen durchaus glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg beim Vorletzten in der Domstadt feiert die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer drei Partien vor dem Saisonende den ersehnten Klassenerhalt. „Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, wie sie es trotz der extremen Personalprobleme in den vergangenen Wochen als Gemeinschaft und mit starkem Teamspirit geschafft hat“, sagte Trainer Markus Hilmer. Er kündigte an, sich noch am Abend „ins Kölner Nachtleben zu stürzen. Wobei ich das wohl als einziger machen werde: Meine Spieler sind wahrscheinlich zu kaputt.“